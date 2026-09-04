Отдых с пользой: в Буковеле 110 детей защитников обучали медицинской помощи
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Практике уделили особое внимание
В Буковеле во время пребывания в лагере 110 детей украинских военных овладевали важными навыками такмеда. Во время двухдневного курса инструктор по тактической медицине SICH, бывший боевой медик и ветеран войны Олег Лелякин учил ребят пользоваться турникетами и останавливать критические кровотечения.
Практические занятия проходили при поддержке компании SICH, крупнейшего отечественного производителя турникетов, а также общественной организации "Милосердие и здоровье". Обучение организовали в рамках программы отдыха и восстановления детей "Лето без войны".
В лагере отдыхают дети действующих военнослужащих и ветеранов, а также дети погибших Защитников Украины и Защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
На занятиях детям объяснили, как распознать критическое кровотечение, как действовать в такой ситуации и правильно применять турникет. Отдельно они ознакомились с конструкцией и принципом работы украинского SICH-турникета. Немало времени уделили и практике – лагерники под контролем опытного инструктора пытались самостоятельно повторить увиденные действия.
На занятиях было отмечено, что критическое кровотечение может наступить не только из-за боевых действий. Она способна стать результатом ДТП, серьезной травмы или любой другой ситуации. В таких случаях счет может идти на минуты, поэтому важно не только иметь турникет, но понимать принципы его правильного применения.
Отметим, что к реализации программы присоединились две компании-участники Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI): "Украинская бронетехника" — один из организаторов "Лета без войны", а SICH обеспечила проведение практических занятий по остановке критических кровотечений.
О программе "Лето без войны"
"Лето без войны" — программа отдыха и восстановления детей из семей украинских военнослужащих, которая реализуется четвертый год.
За это время в программе приняли участие около 6 тысяч детей. Более 1,5 тысячи — летом 2026 года.
Дети отдыхают в лагерях в Карпатах. Программа включает в себя экскурсии, спортивные и развивающие занятия, командные активности.
Организаторы программы — БО "После Службы", ОО "Милосердие и здоровье" и компания-участник NAUDI "Украинская бронетехника". Практические занятия по остановке критических кровотечений для этого изменения проведены при поддержке компании-участника NAUDI SICH и ОО "Милосердие и здоровье".