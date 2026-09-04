Відпочинок із користю: у Буковелі 110 дітей захисників навчали домедичної допомоги

Практиці приділили особливу увагу

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У Буковелі під час перебування у таборі 110 дітей українських військових опановували важливі навички такмеду. Під час дводенного курсу інструктор із тактичної медицини SICH, колишній бойовий медик та ветеран війни Олег Лелякін навчав дівчат та хлопців користуватися турнікетами і зупиняти критичні кровотечі.

Практичні заняття відбувалися за підтримки компанії SICH, найбільшого вітчизняного виробника турнікетів, а також громадської організації "Милосердя і здоров'я". Навчання організували в межах програми відпочинку та відновлення дітей "Літо без війни".

У таборі відпочивають діти чинних військовослужбовців і ветеранів, а також діти загиблих Захисників України та Захисників, зниклих безвісти за особливих обставин.

Важливо вміти користуватися турнікетом

Під час занять дітям пояснили, як розпізнати критичну кровотечу, як діяти в такій ситуації та правильно застосовувати турнікет. Окремо вони ознайомилися з конструкцією та принципом роботи українського SICH-турнікета. Чимало часу приділили і практиці — табірники під контролем досвідченого інструктора намагалися самостійно повторити побачені дії.

Під час практичного заняття

Під час занять було наголошено, що критична кровотеча може настати не лише через бойові дії. Вона здатна стати результатом ДТП, серйозної травми чи будь-якої іншої надзвичаної ситуації. У таких випадках рахунок може йти на хвилини, тому важливо не лише мати турнікет, а й розуміти принципи його правильного застосування.

Як правильно використовувати турнікет

Зазначимо, що реалізації програми долучилися дві компанії-учасники Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI): "Українська бронетехніка" — один з організаторів "Літа без війни", а SICH забезпечила проведення практичних занять із зупинки критичних кровотеч.

Про програму "Літо без війни"

"Літо без війни" — програма відпочинку та відновлення дітей із родин українських військовослужбовців, яка реалізується четвертий рік.

За цей час у програмі взяли участь близько 6 тисяч дітей. Понад 1,5 тисячі — влітку 2026 року.

Діти відпочивають у таборах у Карпатах. Програма включає екскурсії, спортивні та розвивальні заняття, командні активності.

Організатори програми — БО "Після Служби", ГО "Милосердя і здоров’я" та компанія-учасник NAUDI "Українська бронетехніка". Практичні заняття із зупинки критичних кровотеч для цієї зміни проведені за підтримки компанії-учасника NAUDI SICH та ГО "Милосердя і здоров’я".