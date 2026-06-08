Зеленский теперь летает не из Польши: чем особенен новый аэропорт и где он находится

Изменение маршрута Зеленского совпало с напряжением в отношениях с Польшей

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию, по данным FlightAware, вылетел не из польского Жешува, как раньше, а через Кишинев, после чего прибыл в Лондон. Причины смены маршрута пока неизвестны. "Телеграф" сравнил два аэропорта и заметил важные отличия.

Оба аэродрома после 2022 года превратились в критически важные хабы для украинцев. Но, несмотря на это, они отличаются спецификой. В частности, Кишинев значительно опережает Жешува по объемам перевозок. В 2025 году он пересек отметку в 6 миллионов пассажиров. Жешув же поменьше, в 2024–2025 годах обслуживал около 1,1–1,2 млн человек в год.

Аэропорт Кишинева (RMO)

Кишиневский международный аэропорт имени Эуджена Доги/Источник: Википедия

Аэропорт в Кишиневе стал идеальным вариантом для жителей Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и других центральных областей Украины. В частности, из Одессы при быстром таможенном контроле можно добраться до аэропорта специальным трансфером за 4-5 часов. Также есть прямой поезд из Киева в аэропорт.

Это главный аэропорт Молдовы, откуда отправляются рейсы более чем в 40 направлениях. Именно по этому аэропорту летает украинская компания SkyUp. Однако аэропорт хоть и расширили, с пассажиропотоком он не справляется. Среди жалоб – большое количество людей в зале ожидания. Однако главный плюс — именно скорость, ведь задержки на этой границе минимальны по сравнению с очередями на польском.

Количество людей в международном аэропорту "Кишинев"/ Фото: Елена Кравец для d.ua

Вид главного аэропорта Молдовы/Фото: Елена Кравец для d.ua

Аэропорт "Жешув-Ясенка" имени семьи Ульмов (RZE, Жешув)

Аэропортом польского Ряшева (местное название Жешув) Зеленский регулярно пользовался иностранными визитами. Ехать из Киева или с запада Украины сюда ближе, чем в Кишинев. Расстояние до украинской границы — примерно 90 км до ПП "Краковец"/"Шегини", примерно в 170 км от Львова. Этот аэропорт меньше, он ориентирован преимущественно на лоукосты, в нем всего один терминал.

Отсюда также стартуют ежедневные стыковочные рейсы LOT в Варшаву и Lufthansa в Германию для трансатлантических пересадок. Важно, что при въезде в Польшу человек уже в ЕС, тогда как при вылете из Молдовы проходит отдельная процедура, ведь это еще не часть еврозоны.

Аэропорт Жешув/Источник: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka им. Rodziny Ulmów в Facebook

Контекст смены аэропорта для старта визитов Зеленского

В польско-украинских отношениях обострилось напряжение из-за указа Зеленского о присвоении подразделению имени "героев УПА", что вызвало резкую реакцию в Польше. Президент Кароль Навроцкий инициирует рассмотрение вопроса о возможном лишении Зеленского Ордена Белого Орла, а переговоры между сторонами в Варшаве не принесли результата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцев депортировали из Польши. Только за первые месяцы 2026 года речь идет о нескольких сотнях.