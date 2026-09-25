Шифр из прошлого: это забытое украинское слово хранило самые большие тайны

Эти крошечные клочки бумаги либо съедались, чтобы не попасть в руки врага, либо предавались огню, либо бесследно истлевали в тайниках

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Во времена подпольной борьбы, революционных движений и жесткой цензуры информация была дороже золота. Когда традиционные средства связи становились невозможными или смертельно опасными, на помощь приходили конспиративные методы.

Именно из той эпохи до нас дошло интересное и малоизвестное слово — грипс (на украинском ґрипс). Грипсы — важная деталь из истории борьбы УПА (Украинская повстанческая армия) за независимость Украины, сообщает "Локальная история".

Происхождение и значение

Согласно словарям, грипс — это тайная записка, которая закладывалась в специальное укрытие (тайник) или передавалась из рук в руки по назначению.

Этот лексический элемент ярко иллюстрирует быт подполья ХХ века, в частности деятельность украинских революционеров, политзаключенных или подпольных организаций в Украине. Записка обычно писалась на крошечных кусочках тонкой бумаги, чтобы ее можно было легко спрятать в одежде, обуви и даже в хлебе или быстро уничтожить (например, съесть) в случае угрозы.

Искусство конспирации

Передача грипса требовала чрезвычайного мастерства и соблюдения правил безопасности:

Микроскопический формат: Зашифрованный текст писали как можно более мелким почерком, чтобы уместить максимум важной информации (пароли, явочные адреса, планы действий).

Зашифрованный текст писали как можно более мелким почерком, чтобы уместить максимум важной информации (пароли, явочные адреса, планы действий). Скрытые каналы: Тайники создавались под дуплами деревьев, в книгах с двойным дном или даже в бытовых вещах.

Тайники создавались под дуплами деревьев, в книгах с двойным дном или даже в бытовых вещах. Живая цепь: Нередко грипсы передавали через связных, которые не знали лиц друг друга, ориентируясь только по установленным опознавательным знакам. Сами связные не знали, что находится в письме ибо в случае ареста посланник мог не выдержать пыток.

Сегодня слово грипс перешло в разряд историзмов, однако оно является мощным напоминанием об изобретательности и отчаянной борьбе за независимость Украины в самые трудные времена нашей истории.

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