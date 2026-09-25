Укр

Шифр из прошлого: это забытое украинское слово хранило самые большие тайны

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Стрельцы УПА
Стрельцы УПА. Фото localhistory.org.ua

Эти крошечные клочки бумаги либо съедались, чтобы не попасть в руки врага, либо предавались огню, либо бесследно истлевали в тайниках

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Во времена подпольной борьбы, революционных движений и жесткой цензуры информация была дороже золота. Когда традиционные средства связи становились невозможными или смертельно опасными, на помощь приходили конспиративные методы.

Именно из той эпохи до нас дошло интересное и малоизвестное слово — грипс (на украинском ґрипс). Грипсы — важная деталь из истории борьбы УПА (Украинская повстанческая армия) за независимость Украины, сообщает "Локальная история".

Происхождение и значение

Согласно словарям, грипс — это тайная записка, которая закладывалась в специальное укрытие (тайник) или передавалась из рук в руки по назначению.

Этот лексический элемент ярко иллюстрирует быт подполья ХХ века, в частности деятельность украинских революционеров, политзаключенных или подпольных организаций в Украине. Записка обычно писалась на крошечных кусочках тонкой бумаги, чтобы ее можно было легко спрятать в одежде, обуви и даже в хлебе или быстро уничтожить (например, съесть) в случае угрозы.

Искусство конспирации

Передача грипса требовала чрезвычайного мастерства и соблюдения правил безопасности:

  • Микроскопический формат: Зашифрованный текст писали как можно более мелким почерком, чтобы уместить максимум важной информации (пароли, явочные адреса, планы действий).
  • Скрытые каналы: Тайники создавались под дуплами деревьев, в книгах с двойным дном или даже в бытовых вещах.
  • Живая цепь: Нередко грипсы передавали через связных, которые не знали лиц друг друга, ориентируясь только по установленным опознавательным знакам. Сами связные не знали, что находится в письме ибо в случае ареста посланник мог не выдержать пыток.

Сегодня слово грипс перешло в разряд историзмов, однако оно является мощным напоминанием об изобретательности и отчаянной борьбе за независимость Украины в самые трудные времена нашей истории.

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Теги:
#Украинский язык #УПА #Слово