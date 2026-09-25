Необычного "пассажира" заметили в "метро" Кривого Рога (видео)

Животное вышло к людям не просто так

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Жители Кривого Рога привыкли к разным городским неожиданностям, но инцидент в микрорайоне Солнечный удивил даже бывалых граждан. На одной из трамвайных платформ в "легком метро" очевидцы увидели маленького лисенка.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Пушистый "пассажир" спокойно разгуливал возле путей, совершенно не испугавшись оживленной городской среды и проходящих мимо людей.

В сети с осторожностью восприняли появления зверя в городе. Пользователи отметили нездоровый вид лисенка.

"К людям вышла — похоже на бешенство. Здоровые звери людей боятся"

"Дожили потенциальные разносчики сказа гуляют по городу, будто так и надо. Никого не волнует, пока беда не доберется до детей"

"Любопытный лисенок, никакое это не бешенство. Дичи развелось, конечно, страх, но если собакам и котам можно, то почему другим зверям нельзя"

"Нормальная лисица боится людей и прячется. Нездоровая"

"Худенький, видно, что голодает"

"Конечно, лисы могут быть заражены бешенством, впрочем, как и другие животные ибо их никто не прививал. Но в основном животные идут к людям от безысходности, голодные и ищут помощи. Я не помню такого раньше …"

Правила безопасности: что делать при встрече с лисой?

Специалисты напоминают, что дикие животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, в первую очередь бешенства. Если вы заметили лису в городе, соблюдайте простые правила:

Не приближайтесть к животному и не пытайтесь его погладить или сфотографировать слишком близко.

к животному и не пытайтесь его погладить или сфотографировать слишком близко. Не подкармливайте лису, так как это приучает её возвращаться к людям.

лису, так как это приучает её возвращаться к людям. Не делайте резких движений и не кричите, чтобы не спровоцировать зверя на агрессию.

и не кричите, чтобы не спровоцировать зверя на агрессию. Сообщите в соответствующие службы, если животное ведет себя неадекватно, проявляет агрессию или выглядит больным.

Напомним, в Украине все чаще можно увидеть диких животных в городах у трасс или заводов. На фоне этого возникает вопрос: их нетипичное поведение последствие болезни или нормальный процесс?