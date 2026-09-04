Подростки выбирают предпринимательство: Lytvyn Foundation объявляет новый набор в школу онлайн-бизнеса MindCraft

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"Мне нравится создавать что-то собственное, принимать решения, развиваться и видеть результат своей работы"

Так объясняет свой интерес к предпринимательству один из юных кандидатов на новый поток школы онлайн-бизнеса MindCraft. Набор уже открыт!

У подростков 13–17 лет будет возможность в течение трех месяцев пройти путь от бизнес-идеи к собственному проекту. Отметим, что MindCraft – образовательный проект Lytvyn Foundation харьковского digital-предпринимателя и мецената Владимира Литвина.

В рамках уже четвертого потока участники будут изучать, как исследовать рынок, создавать и тестировать продукт, продумывать бизнес-модель, привлекать клиентов, работать с финансами и масштабированием, а также готовить свои бизнесы к финальному питчингу. Самые сильные проекты получат возможность получить гранты и инвестиции от фонда Литвина.

Обучение бесплатно и проходит онлайн. Курс длится три месяца, занятия проходят дважды в неделю в вечернее время и длятся по 1,5 часа. Среди преподавателей школы онлайн бизнеса MindCraft от Lytvyn Foundation есть действующие предприниматели из разных сфер, а программу курса разработали специально для подростков.

Во время обучения каждый участник работает над своим бизнесом и загружает домашние задания на обучающую платформу. Все работы проверяет ментор, предоставляющий индивидуальный фидбек и рекомендации.

Как попасть на курс:

Заполнить анкету по ссылке https://forms.gle/1hfaZj6zRXzmcw5T9 Получить приглашение на встречу и пообщаться с командой MindCraft. Подтвердите свое участие в курсе.

Старт курса – 21 сентября. В конце программы состоится финальный питчинг, а участники получат возможность привлечь инвестиции и гранты для старта или развития своего бизнеса.

За время деятельности школа онлайн-бизнеса MindCraft получила более 1000 заявок. Выпускниками школы стали более 400 участников, 89 созданных бизнесов вышли на питчинги, а 15 подростков получили инвестиции по 50 000 грн и гранты по 20 000 и 25 000 грн от Lytvyn Foundation на старт или развитие собственного бизнеса.

С какими идеями приходят подростки

Предыдущий опыт в предпринимательстве для участия не требуется. Среди кандидатов на четвертый поток есть подростки, которые уже продают дизайн, видеомонтаж и собственные картины, создают сайты, сдают в аренду фотокамеры, преподают английский и занимаются дропшипингом, а также те, кто только планирует запускать свои проекты.

В заявках на новый поток участники рассказывают, почему их интересует собственный бизнес.

"В предпринимательстве я имею свой график работы, нет потолка в прибыли. Я могу выбрать бизнес, к которому буду иметь сильную заинтересованность и желание развивать его. По-моему, это гораздо лучше, чем сидеть в офисе с 7 утра до 7 вечера за небольшую зарплату", — написал один из кандидатов.

"Предпринимательство однозначно лучше найма: ты реализуешь свои идеи, создаешь рабочие места и вдохновляешь других", — объяснил свой выбор другой.

Третий поток школы MindCraft завершили 73 участника, загрузивших на платформу 850 выполненных задач. В финальный питчинг дошли 37 бизнесов в 13 сферах, 21 из них был связан с ІТ-технологиями. Среди финалистов — AI-сервис для создания карт товаров для маркетплейсов, приложение для изучения английского через детективные расследования и книга-игра о выборе профессии.

Пять участников третьего потока получили гранты и инвестиции на общую сумму 200 000 грн от фонда Владимира Литвина.

От первого бизнеса к дальнейшему развитию

Фонд Lytvyn Foundation целенаправленно выстраивает полный цикл предпринимательского образования украинской молодежи. Школа онлайн-бизнеса MindCraft дает старт первому проекту, хакатоны Code The Future погружают подростков в работу над реальными бизнес-заданиями с использованием AI, а бизнес-клуб и инкубатор с менторами-практиками поддерживают тех, кто готов идти дальше.

Также фонд поддерживает спортивно-образовательное направление: вместе с фондом теннисистки Элины Светолиной запущена программа ONE POINT.Game.Mind.Future для юных теннисистов 10–14 лет, объединяющих соревнования, общение с известными украинскими спортсменами и грант 100 000 грн для победителя от Lytvyn Foundation.

Справочно об учредителе. Владимир Литвин – украинский IT-предприниматель, инвестор, меценат и владелец бизнесов в диджитал-сфере. Основатель благотворительного фонда Lytvyn Foundation, развивающий бесплатное образование для подростков и молодежи в сфере предпринимательства и технологий. Миссию фонда Литвин определяет как инвестицию в молодое поколение, которое растет во время войны и будет строить будущее Украины.