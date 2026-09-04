Підлітки обирають підприємництво: Lytvyn Foundation оголошує новий набір до школи онлайн-бізнесу MindCraft

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"Мені подобається створювати щось власне, приймати рішення, розвиватися та бачити результат своєї роботи"

Так пояснює свій інтерес до підприємництва один із юних кандидатів на новий потік школи онлайн-бізнесу MindCraft. Набір вже відкрито!

У підлітків 13–17 років буде можливість протягом трьох місяців пройти шлях від бізнес-ідеї до власного проєкту. Зауважимо, що MindCraft — освітній проєкт Lytvyn Foundation харківського digital-підприємця та мецената Володимира Литвина.

У межах нового вже четвертого потоку учасники вивчатимуть, як досліджувати ринок, створювати та тестувати продукт, продумувати бізнес-модель, залучати клієнтів, працювати з фінансами та масштабуванням, а також готуватимуть свої бізнеси до фінального пітчингу. Найсильніші проєкти матимуть можливість отримати гранти та інвестиції від фонду Литвина.

Навчання безплатне та проходить онлайн. Курс триває три місяці, заняття відбуваються двічі на тиждень у вечірній час і тривають по 1,5 години. Серед викладачів школи онлайн-бізнесу MindCraft від Lytvyn Foundation є чинні підприємці з різних сфер, а програму курсу розробили спеціально для підлітків.

Під час навчання кожен учасник працює над власним бізнесом і завантажує домашні завдання на навчальну платформу. Усі роботи перевіряє ментор, який надає індивідуальний фідбек і рекомендації.

Як потрапити на курс:

Заповнити анкету за посиланням https://forms.gle/1hfaZj6zRXzmcw5T9 Отримати запрошення на зустріч-знайомство та поспілкуватися з командою MindCraft. Підтвердити свою участь у курсі.

Старт курсу — 21 вересня. Наприкінці програми відбудеться фінальний пітчинг, а учасники отримають можливість залучити інвестиції та гранти для старту або розвитку свого бізнесу.

За час діяльності школа онлайн-бізнесу MindCraft отримала понад 1000 заявок. Випускниками школи стали понад 400 учасників, 89 створених ними бізнесів вийшли на пітчинги, а 15 підлітків отримали інвестиції по 50 000 грн та гранти по 20 000 та 25 000 грн від Lytvyn Foundation на старт або розвиток власного бізнесу.

З якими ідеями приходять підлітки

Попередній досвід у підприємництві для участі не потрібен. Серед кандидатів на четвертий потік є підлітки, які вже продають дизайн, відеомонтаж і власні картини, створюють сайти, здають в оренду фотокамери, викладають англійську та займаються дропшипінгом, а також ті, хто лише планує запускати свої проєкти.

У заявках на новий потік учасники розповідають, чому їх цікавить власний бізнес.

"У підприємництві я маю свій графік роботи, немає стелі в прибутку. Я можу обрати бізнес, до якого матиму сильну зацікавленість і бажання розвивати його. На мою думку, це набагато краще, ніж сидіти в офісі з 7 ранку до 7 вечора за невелику зарплату", — написав один із кандидатів.

"Підприємництво однозначно краще за найм: ти реалізовуєш свої ідеї, створюєш робочі місця і надихаєш інших", — пояснив свій вибір інший.

Третій потік школи MindCraft завершили 73 учасники, які завантажили на платформу 850 виконаних завдань. До фінального пітчингу дійшли 37 бізнесів у 13 сферах, 21 із них був пов'язаний з ІТ-технологіями. Серед фіналістів — AI-сервіс для створення карток товарів для маркетплейсів, застосунок для вивчення англійської через детективні розслідування та книга-гра про вибір професії.

П'ятеро учасників третього потоку отримали гранти та інвестиції на загальну суму 200 000 грн від фонду Володимира Литвина.

Від першого бізнесу до подальшого розвитку

Фонд Lytvyn Foundation цілеспрямовано вибудовує повний цикл підприємницької освіти української молоді. Школа онлайн-бізнесу MindCraft дає старт першому проєкту, хакатони Code The Future занурюють підлітків у роботу над реальними бізнес-завданнями з використанням AI, а бізнес-клуб та інкубатор із менторами-практиками підтримують тих, хто готовий іти далі.

Також фонд підтримує спортивно-освітній напрямок: разом із фондом тенісистки Еліни Світоліної запущена програма ONE POINT.Game.Mind.Future. для юних тенісистів 10–14 років, що поєднує змагання, спілкування з відомими українськими спортсменами та грант 100 000 грн для переможця від Lytvyn Foundation.

Довідково про засновника. Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор, меценат і власник бізнесів у диджитал-сфері. Засновник благодійного фонду Lytvyn Foundation, що розвиває безплатну освіту для підлітків і молоді у сфері підприємництва та технологій. Місію фонду Литвин визначає як інвестицію у молоде покоління, яке зростає під час війни та будуватиме майбутнє України.