"Видите врага там, где его не видят другие": Плахута поздравил воинов-разведчиков Сил ТРО

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Командующий Сил ТРО ВСУ генерал-майор Игорь Плахута поздравил воинов-разведчиков Сил ТРО по случаю Дня военной разведки Украины. Также он отметил украинских защитников наградами.

Об этом говорится на странице Сил ТРО ВСУ в Facebook.

"Ваша работа часто остается невидимой. Большинство ваших операций никогда не станет публичным. Но именно благодаря вам Силы обороны знают, что планирует враг, наносят ему потери и лишают его возможности достигать своих целей. За каждой успешной операцией — ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где труднее всего", — отметил Командующий.

Также Плахута поблагодарил каждого, кто ежедневно работает ради безопасности и независимости Украины.

"Склоняю голову перед памятью разведчиков, отдавших жизнь за нашу Родину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", — добавил он.