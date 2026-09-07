"Бачите ворога там, де його не бачать інші": Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО

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Командувач Сил ТРО ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО з нагоди Дня воєнної розвідки України. Також він відзначив українських захисників нагородами.

Про це йдеться на сторінці Сил ТРО ЗСУ у Facebook.

"Ваша робота часто залишається невидимою. Більшість ваших операцій ніколи не стане публічною. Але саме завдяки вам Сили оборони знають, що планує ворог, завдають йому втрат і позбавляють його можливості досягати своїх цілей. За кожною успішною операцією — ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче", — зазначив Командувач.

Також Плахута подякував кожному, хто щодня працює заради безпеки та незалежності України.

"Схиляю голову перед пам’яттю розвідників, які віддали життя за нашу Батьківщину. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях", — додав він.