За новый iPhone в Украине просят больше 100 тысяч: почему в США он стоит намного дешевле

Итоговая сумма формируется из нескольких дополнительных расходов

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На презентации от Apple 9 сентября была представлена новая линейка iPhone и вскоре украинские магазины выставили на них цены, когда смартфоны поступят в продажу. Разница стоимости в США и Украине оказалась огромной.

Данный вопрос активно обсуждают в социальной сети Threads. Автор поста пишет, что украинский магазин выставил iPhone 18 Pro Max 256GB Dark Cherry за 104 499 грн со скидкой 10%.

В то же время время в Штатах он обошелся бы в 58 тысяч гривен.

Пост в Threads. Сколько стоит iPhone 18 Pro Maх

В комментариях объясняют, что если взять американскую стоимость iPhone Pro 1200 долларов и добавить 8% налога с продаж, получится 1296 долларов. Далее прибавляется еще 23% расходов при ввозе в Украину — выходит около 1594 долларов (более 71 тыс.грн). В то же время продавцу необходимо заложить в стоимость еще и свою наценку. Таким образом, цена гаджета в Украине выходить заметно выше американской.

Если же говорить о модели Pro Maх, тогда цена выходит примерно 1 720 долларов (более 76 тыс.грн). То есть, примерно 21 тыс. грн сверху — это уже может быть наценка продавца и другие расходы.

Комментарий в Threads

Налог с продаж зависит от конкретного штата и города. Также окончательная стоимость ввоза техники в Украину зависит от действующих таможенных правил и других расходов.

В комментариях объясняют разницу в стоимости iPhone

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему молодежь переходит c Apple Watch на дедушкины часы из СССР.