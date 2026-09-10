Такому забору позавидовал бы даже Янукович: как бывший коммунист Калетник сохранил активы и власть в Украине

Чем владеет влиятельная семья бывшего топ-таможенника и вице-спикера Верховной Рады

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В Украине рядом с новыми финансово-политическими группами продолжают успешно сосуществовать и функционировать старые кланы, которые строили свое состояние еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича и до сих пор остаются невероятно влиятельными.

Среди них выделяется семья Калетников. Представители этого влиятельного семейства не только смогли отстоять свои многочисленные активы в Украине, включая гектары драгоценной земли и леса под столицей, но и сохранили мощное влияние по всей стране.

Дела против бывшего вице-спикера Игоря Калетника закрыли, члены его семьи владеют дорогой недвижимостью в Украине и, вероятно, имеют активы и в РФ. Детальнее – читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

Семья бывших высокопоставленных чиновников времен Януковича Калетников продолжает сохранять миллионное состояние, стратегические активы и гектары земли в Украине, несмотря на смену власти.

Игорь Калетник после бегства в 2014 году вывез в Россию миллионы долларов, избежал наказания за незаконное обогащение, а члены его семьи, вероятно, до сих пор владеют бизнесом на территории государства-агрессора.

Активы и элитное имущество клана (дома в правительственном квартале Киева, загородные имения и гектары бучанского леса за 10-метровым забором) аккуратно оформлены на разных членов семьи – отца, мать, сестру и дочь.

Григорий Калетник (отец Игоря), будучи ректором университета в Виннице, сохранил мощный административный ресурс и в свое время участвовал в негласном формировании команды "Слуги народа" в Винницкой области.

Важно, чтобы как бывшие, так и действующие представители власти несли ответственность за свои действия.

Как Калетник вышел сухим из воды

Бывший коммунист Игорь Калетник построил во времена экс-президента Виктора Януковича по-настоящему впечатляющую карьеру. До 2012 года он занимал должность главы Государственной таможенной службы, где контролировал ключевые потоки импорта и экспорта, а затем стал первым заместителем спикера Верховной Рады. После массовых расстрелов на Майдане и бегства Януковича Калетник тоже выехал из страны. В МВД заявили, что Калетник уехал в РФ.

Игорь Калетник. Фото: Wikipedia

В материалах уже закрытого уголовного дела № 757/34924/15-к подробно описывалось, что в феврале 2014 года Игорь Калетник совершил немало финансовых манипуляций, в частности перевел со своего украинского счета в "Райффайзен Банк Аваль" на счет в этом же банке в Москве сумму в 6,9 миллиона долларов.

В Украине правоохранительные органы активно расследовали факты его незаконного обогащения, а также злоупотребления служебным положением, в частности, при принятии одиозных "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Однако в результате судебной тяжбы виновным Калетника так и не признали. Более того, после 2019 года он спокойно приезжал в Украину.

Следствие в ходе проверок установило интересный факт: даже во время своей активной политической деятельности Игорь Калетник был долларовым миллионером. К примеру, в 2013 году он получил 49,4 млн грн от своей матери – Галины Васильевны. На сегодняшний день женщине уже более 80 лет.

Согласно материалам следствия, Галина Васильевна якобы получила огромные средства еще в 2011 году от своего отца. Однако прокуратура и следственные органы отмечали: "Досудебным расследованием установлено, что бывший первый заместитель председателя Верховной Рады в период 2011-2014 годов, занимая должности в государственных органах власти, задекларировал и получил общую сумму совокупного дохода, явно превышающего доход государственного служащего, а происхождение значительных сумм денежных средств не подтверждается декларантом, что дает основания предполагать их незаконное происхождение". Несмотря на это, реальной ответственности никто не понес.

Чем владеет клан Калетников. Инфографика "Телеграфа"

Масштабная империя недвижимости семьи Калетников

Сегодня огромное состояние, активы и недвижимость семьи Калетников тщательно расписаны на разных ее членов.

Мать, Галина Васильевна: на пожилую женщину оформлено немало имущества, среди которого старенький автомобиль Lexus, 57 земельных участков в разных регионах Украины (в частности, стратегически важные земли в Киевской области), часть большого дома в Киеве, а также три квартиры в Виннице и Винницкой области.

Среди указанных участков матери бывшего таможенника пять находятся на территории леса в Буче. Ранее семья Калетников через судебные инстанции сумела вернуть себе 14 гектаров земли в Буче. Огромный лесной участок впоследствии обнесли высоким глухим забором высотой целых 10 метров.

Забор Калетника. Фото: Facebook Игоря Фирсова

Эта история тянулась годами: сначала Бучанский городской совет превратил коммунальный лес в паи, а затем бесплатно раздал их по 10 соток целой куче подставных лиц. Впоследствии часть этих участков была переоформлена на 92-летнего (на тот момент) деда Игоря Калетника. Отстаивать право собственности на эту лакомую землю Калетникам пришлось в судах.

Сестра, Елена Харченко: ей принадлежит роскошная пятикомнатная квартира в самом сердце украинской столицы по улице Институтской (в правительственном квартале) общей площадью почти 242 квадратных метра. Стоимость такого жилья на рынке недвижимости может значительно превышать миллион долларов. Примечательно, что восемь месяцев назад женщина официально открыла Физическое лицо-предпринимателя (по-украински — ФОП) с основным видом деятельности "управление недвижимым имуществом".

Отец, Григорий Калетник: владеет немалым количеством объектов недвижимости в Виннице, а также огромным элитным поместьем в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Речь идет о помещении общей площадью 713,9 квадратного метра. Этот дорогостоящий объект оформили на мужчину в 2019 году. При этом сам Григорий Калетник постоянно проживает и работает в Виннице.

Дочь Игоря, Владислава Турканова: ранее владела рядом коммерческих компаний в Украине. В частности, ей принадлежало ООО "Прайм Билд", ныне переоформленное на Калетник Антонину Андреевну. Эта фирма зарегистрирована в самом центре Киева на Крещатике и владеет большим нежилым помещением площадью 350 квадратных метров. Сейчас прямых бизнес-активов в Украине у Владиславы нет, однако ее полная тезка владеет целым рядом коммерческих структур в Российской Федерации, среди которых компания ООО "Атлантис".

Дом Калетника близ Киева. Фото: Google Earth, улучшен с помощью ИИ

Двоюродная сестра, Оксана Калетник: бывший народный депутат Украины, сразу после побега Януковича выехала за границу и поселилась в Великобритании, где впоследствии получила британское гражданство. Несмотря на это, на женщину до сих пор оформлен ряд украинских предприятий. К примеру, ей принадлежит значительная доля в уставном капитале ООО "Центр Магнитогорска". Партнером Оксаны в этой фирме выступает известный бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого недавно в Монако было совершено покушение.

Григорий Калетник: патриарх клана и его политическое влияние

Особого внимания в этой разветвленной системе заслуживает отец экс-таможенника – Григорий Калетник. Проживая в Виннице, он бессменно занимает должность ректора (или президента) Винницкого национального аграрного университета еще с 2009 года. Григорий Калетник является бывшим народным депутатом нескольких созывов от Партии регионов и КПУ, который в свое время тоже активно поддерживал и голосовал за "диктаторские законы" января 2014 года.

Влияние этого клана никогда не ограничивалось только Винницкой областью или академической средой. Как уже писал "Телеграф", именно Григорий Калетник фактически взял под свой негласный контроль формирование политической команды "Слуги народа" в Винницкой области во время парламентских и президентских выборов.

Так, в 2019 году ключевым доверенным лицом и куратором "команды Зеленского в Винницкой области" стала Светлана Лутковская. На тот момент она заведовала библиотекой в Винницком национальном аграрном университете, которым руководил Калетник, а затем стремительно пошла вверх по карьерной лестнице и занимала должность проректора вуза. Реальный контроль над отбором кадров и формированием региональной вертикали был отдан опытному аппаратчику Григорию Калетнику.

Кроме того, клан Калетников сохранил колоссальное неформальное влияние в государственных структурах, в частности, в таможенной сфере. Значительная часть чиновников среднего и высшего звена на таможне получили свои должности во многом благодаря давним родственным протекциям, кумовству и связям, которые выстраивались годами.

История семьи Калетников является ярким и показательным маркером того, насколько глубоко старые политические и экономические эпохи укоренились в государственной системе Украины. Несмотря на громкие уголовные производства прошлого, смену власти, революции и масштабную войну против российского агрессора, представителям этого клана удивительным образом удалось сохранить миллионное состояние, элитную недвижимость в столице, гектары лесов и стратегические ресурсы.

Продолжение следует…