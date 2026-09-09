Изменения в начислении "боевых": за что выплачивают и какая максимальная сумма

В июне ввели дополнительные выплаты

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В 2026 году увеличился максимальный размер боевых выплат. При начислении учитывается не только факт участия в боевых действиях, но характер задач, место их выполнения и уровень риска.

Как изменилась система боевых выплат на передовой, объяснили в Минобороны. Боевые выплаты — это дополнительное денежное вознаграждение для военнослужащих в Украине, введенное во время действия военного положения за риск и участие в выполнении задач.

Базовый размер "боевых"

Базовыми остаются боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен, 50 тысяч гривен и 30 тысяч гривен. Их начисляют пропорционально дням выполнения соответствующих боевых или специальных задач:

100 тысяч гривен – непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения, выполнение задач по огневому поражению противника;

– непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения, выполнение задач по огневому поражению противника; 50 тысяч гривен – для руководящего состава (управления войсками) в составе органов военного управления, штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями, ведущими военные (боевые) действия в районе ведения военных (боевых) действий;

– для руководящего состава (управления войсками) в составе органов военного управления, штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями, ведущими военные (боевые) действия в районе ведения военных (боевых) действий; 30 тысяч гривен — выполнение боевых (специальных) задач согласно боевым приказам, даже если военнослужащие не находятся "на нуле", а действуют в пределах определенных районов ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО/обеспечения.

Дополнительные выплаты — "зональные", суточные и бонусы

В июне 2026 к этим выплатам добавили дополнительные вознаграждения. Речь идет о зональных вознаграждениях, а также суточных выплатах за штурмовые действия и бонусах за результат.

Зональные вознаграждения за выполнение боевых задач

Размер привязан к расстоянию от линии боевого столкновения, на котором выполняются задания. "Зональные" насчитывают пропорционально количеству фактических дней пребывания в соответствующей зоне:

170 000 гривен – выполнение заданий на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (на линии столкновения или в наступлении/контрнаступлении/контратаке); на временно оккупированной территории Украины; в "серой" зоне и на территории противника;

– выполнение заданий на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (на линии столкновения или в наступлении/контрнаступлении/контратаке); на временно оккупированной территории Украины; в "серой" зоне и на территории противника; 70 000 гривен – выполнение заданий на расстоянии до ротного опорного пункта.

Если за месяц военный находился в разных районах, зональные вознаграждения начисляются за каждый район пропорционально соответствующим дням.

Суточные выплаты и бонусы за результат

40 000 гривен – штурм на линии столкновения или в глубине обороны противника;

– штурм на линии столкновения или в глубине обороны противника; 20 000 гривен – восстановление позиций в глубине собственной обороны.

Кроме того, есть бонусы за результативную боевую работу. За каждого захваченного в плен противника насчитывают 100 000 гривен. За каждого ликвидированного противника в контактном бою (при наличии видеофиксации) выплачивается по 15 000 гривен.

Размеры зональных выплат и бонусов. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Какой может быть максимальный размер боевых выплат

В то же время, действует определенный лимит — боевые выплаты не могут превышать 460 000 гривен в месяц. В эту сумму входят 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях, 170 или 70 тысяч зональных вознаграждений и 40 или 20 тысяч гривен суточных за штурмовые действия.

При этом базовое денежное довольствие (оклады + надбавки + премия), а также бонусы за результат боевой работы (захват в плен, ликвидация противника) не входят в лимит 460 000 гривен. Если военному начисляется единовременная денежная помощь за заключение первого контракта, она также не подпадает под ограничение.

"Министерство обороны создает справедливые и понятные правила для защитников. Поэтому самые высокие вознаграждения предусмотрены прежде всего для военных на пехотно-штурмовых должностях, ведь именно они выполняют одни из наиболее рискованных задач", — резюмировали в Минобороны.

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