"Був народ над Прип'яттю — і зник": Лина Костенко щемяще вспомнила о Чернобыльской катастрофе

Поэтесса регулярно участвовала в экспедициях в Зону отчуждения

Сегодня, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, легендарная украинская поэтесса Лина Костенко почтила память о трагедии, которая навсегда изменила судьбу Украины.

На своей странице она опубликовала стихи, посвященные "расстрелянному" атому. Через четыре десятилетия после катастрофы слова поэтессы звучат как болезненное напоминание о том, что Чернобыль — это не только экологическая пустота, но прежде всего человеческая и культурная трагедия.

Цей дощ — як душ. Цей день такий ласкавий. Сади цвітуть. В березах бродить сік. Це солов"їна опера, Ла Скала! Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік. Тут по дворах стоїть бузкова повінь. Тут ті бузки проламують тини. Тут щука йде, немов підводний човен, І прилітають гуси щовесни. Але кленочки проросли крізь ганки. Жив-був народ над Прип"яттю — і зник. В Рудому лісі виросли поганки, і ходить Смерть, єдиний тут грибник. Лина Костенко

Для Лины Васильевны Чернобыльская зона никогда не была просто темой творчества — это ее личная боль и многолетняя миссия. Пока в 90-х большинство пыталось держаться подальше от "грязной" территории, поэтесса выбрала путь вопреки страху.

Не половіють в полі колоски. Не ходять люди. М'ячики не скачуть. В Чорнобиль повертаються казки. Самі себе розказують і плачуть. Лина Костенко

Начиная с 1991 года, Костенко стала постоянной участницей историко-культурных экспедиций в Зону отчуждения под руководством Ростислава Омеляшко. Сама она называла эти поездки своей "добровольной эмиграцией".

Загадили ліси і землю занедбали. Поставили АЕС в верхів'ї трьох річок. То хто ж ви є, злочинці, канібали?! Ударив чорний дзвін. І досить балачок. В яких лісах іще ви забарложені? Що яничари ще занапастять? І мертві, і живі, і ненароджені Нікого з вас довіку не простять! Лина Костенко

Вместе с учеными она годами спасала артефакты полесской культуры: от вышитых полотенец и икон до старинных орудий труда, которые оставались в заброшенных домах под слоем радиоактивной пыли. Поэтесса общалась с "самоселами", записывала их истории и отстаивала право этой земли на память, когда мир предпочел о ней забыть.

