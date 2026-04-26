"Був народ над Прип'яттю — і зник": Лина Костенко щемяще вспомнила о Чернобыльской катастрофе
Поэтесса регулярно участвовала в экспедициях в Зону отчуждения
Сегодня, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, легендарная украинская поэтесса Лина Костенко почтила память о трагедии, которая навсегда изменила судьбу Украины.
На своей странице она опубликовала стихи, посвященные "расстрелянному" атому. Через четыре десятилетия после катастрофы слова поэтессы звучат как болезненное напоминание о том, что Чернобыль — это не только экологическая пустота, но прежде всего человеческая и культурная трагедия.
Цей дощ — як душ. Цей день такий ласкавий.
Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов"їна опера, Ла Скала!
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.
Тут по дворах стоїть бузкова повінь.
Тут ті бузки проламують тини.
Тут щука йде, немов підводний човен,
І прилітають гуси щовесни.
Але кленочки проросли крізь ганки.
Жив-був народ над Прип"яттю — і зник.
В Рудому лісі виросли поганки,
і ходить Смерть, єдиний тут грибник.
Для Лины Васильевны Чернобыльская зона никогда не была просто темой творчества — это ее личная боль и многолетняя миссия. Пока в 90-х большинство пыталось держаться подальше от "грязной" территории, поэтесса выбрала путь вопреки страху.
Не половіють в полі колоски.
Не ходять люди. М'ячики не скачуть.
В Чорнобиль повертаються казки.
Самі себе розказують і плачуть.
Начиная с 1991 года, Костенко стала постоянной участницей историко-культурных экспедиций в Зону отчуждения под руководством Ростислава Омеляшко. Сама она называла эти поездки своей "добровольной эмиграцией".
Загадили ліси і землю занедбали.
Поставили АЕС в верхів'ї трьох річок.
То хто ж ви є, злочинці, канібали?!
Ударив чорний дзвін. І досить балачок.
В яких лісах іще ви забарложені?
Що яничари ще занапастять?
І мертві, і живі, і ненароджені
Нікого з вас довіку не простять!
Вместе с учеными она годами спасала артефакты полесской культуры: от вышитых полотенец и икон до старинных орудий труда, которые оставались в заброшенных домах под слоем радиоактивной пыли. Поэтесса общалась с "самоселами", записывала их истории и отстаивала право этой земли на память, когда мир предпочел о ней забыть.
Напомним, что 26 апреля 1986 года мир поразила Чернобыльская катастрофа.