Укр

"Був народ над Прип'яттю — і зник": Лина Костенко щемяще вспомнила о Чернобыльской катастрофе

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Лина Костенко Новость обновлена 26 апреля 2026, 10:47
Лина Костенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поэтесса регулярно участвовала в экспедициях в Зону отчуждения

Сегодня, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, легендарная украинская поэтесса Лина Костенко почтила память о трагедии, которая навсегда изменила судьбу Украины.

На своей странице она опубликовала стихи, посвященные "расстрелянному" атому. Через четыре десятилетия после катастрофы слова поэтессы звучат как болезненное напоминание о том, что Чернобыль — это не только экологическая пустота, но прежде всего человеческая и культурная трагедия.

Цей дощ — як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов"їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.

Тут по дворах стоїть бузкова повінь.

Тут ті бузки проламують тини.

Тут щука йде, немов підводний човен,

І прилітають гуси щовесни.

Але кленочки проросли крізь ганки.

Жив-був народ над Прип"яттю — і зник.

В Рудому лісі виросли поганки,

і ходить Смерть, єдиний тут грибник.

Лина Костенко

Чернобыль трагедия

Для Лины Васильевны Чернобыльская зона никогда не была просто темой творчества — это ее личная боль и многолетняя миссия. Пока в 90-х большинство пыталось держаться подальше от "грязной" территории, поэтесса выбрала путь вопреки страху.

Не половіють в полі колоски.

Не ходять люди. М'ячики не скачуть.

В Чорнобиль повертаються казки.

Самі себе розказують і плачуть.

Лина Костенко

Чернобыль

Начиная с 1991 года, Костенко стала постоянной участницей историко-культурных экспедиций в Зону отчуждения под руководством Ростислава Омеляшко. Сама она называла эти поездки своей "добровольной эмиграцией".

Загадили ліси і землю занедбали.

Поставили АЕС в верхів'ї трьох річок.

То хто ж ви є, злочинці, канібали?!

Ударив чорний дзвін. І досить балачок.

В яких лісах іще ви забарложені?

Що яничари ще занапастять?

І мертві, і живі, і ненароджені

Нікого з вас довіку не простять!

Лина Костенко

Вместе с учеными она годами спасала артефакты полесской культуры: от вышитых полотенец и икон до старинных орудий труда, которые оставались в заброшенных домах под слоем радиоактивной пыли. Поэтесса общалась с "самоселами", записывала их истории и отстаивала право этой земли на память, когда мир предпочел о ней забыть.

Лина Костенко Чернобыль
Напомним, что 26 апреля 1986 года мир поразила Чернобыльская катастрофа. Но мало кто знает об удивительном явлении, предшествовавшем трагедии.

Теги:
#ЧАЭС #Чернобыль #Стихи #Лина Костенко #Чернобыльская катастрофа