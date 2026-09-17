В Киеве после ночной атаки осталась огромная воронка: есть пострадавшие и разрушения (репортаж Яна Доброносова)

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте одного из ударов в Днепровском районе столицы

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В ночь на 17 сентября Россия нанесла по Киеву баллистический удар и атаковала дронами. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте одного из ударов. В земле осталась огромная воронка, а учебное заведение и 16-этажка рядом получили существенные повреждения.

На этих кадрах последствия атаки в Днепровском районе. В учебном заведении выбило окна, повредило фасад. В доме напротив – выбитые стекла, поврежденные квартиры, балконы.

Территория усеяна обломками строительного мусора и стекла. Рядом обгорелые машины. Пока на месте работают правоохранители, медики, полиция.

Огромная воронка на месте удара в Днепровском районе/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия ночной атаки РФ на Киев/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия атаки в жилом районе Киева/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Выбитые окна после ночной атаки/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф" Выбиты окна после ночной атаки

Как отчитывался глава города Виталий Кличко — Днепровский район только одна из локаций. Также повреждения зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Подольском районах.

Поврежден лицей в Днепровском районе/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Учебный год только начался, а школа уже повреждена. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Детская площадка рядом с местом попадания/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Поврежден фасад учебного заведения после удара/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Повреждены окна в минимум 5 жилых домах, школе и лицее, уничтожены и повреждены автомобили, повреждены административное здание, офисы частных фирм, АЗС, складские помещения", — отчитываются в городской прокуратуре.

Фасад здания пострадал от взрывной волны/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Детские вещи на месте атаки/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара по учебному заведению/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сюда сегодня должны прийти дети. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Выбитые окна учебного заведения/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В общей сложности по последним данным в столице 16 пострадавших. Среди них двое детей, девочка 10 лет и мальчик 12 лет. По состоянию на утро госпитализированы трое, среди них несовершеннолетний ребенок. Состояние оценивают как средней тяжести. Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан сообщила, что у пострадавших в основном взрывные травмы и резаные раны.

Местные жители/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На месте атаки работают коммунальщики и соответствующие службы/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Обломки засыпали территорию у места удара/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Спасатели разбирают поврежденные конструкции/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Местная жительница смывает грязь после прилета/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Также из-за российской атаки на левом берегу столицы были временно проблемы с водоснабжением, на правом — фиксировали снижение давления. Враг ударил по офису "Киевводоканала". В настоящее время система работает в штатном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве зарегистрировали петицию об уменьшении громкости уведомления о тревоге ночью. Уведомление об отбое вообще можно не давать, считает автор.