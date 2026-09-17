В Киеве после ночной атаки осталась огромная воронка: есть пострадавшие и разрушения (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте одного из ударов в Днепровском районе столицы
В ночь на 17 сентября Россия нанесла по Киеву баллистический удар и атаковала дронами. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте одного из ударов. В земле осталась огромная воронка, а учебное заведение и 16-этажка рядом получили существенные повреждения.
На этих кадрах последствия атаки в Днепровском районе. В учебном заведении выбило окна, повредило фасад. В доме напротив – выбитые стекла, поврежденные квартиры, балконы.
Территория усеяна обломками строительного мусора и стекла. Рядом обгорелые машины. Пока на месте работают правоохранители, медики, полиция.
Как отчитывался глава города Виталий Кличко — Днепровский район только одна из локаций. Также повреждения зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Подольском районах.
"Повреждены окна в минимум 5 жилых домах, школе и лицее, уничтожены и повреждены автомобили, повреждены административное здание, офисы частных фирм, АЗС, складские помещения", — отчитываются в городской прокуратуре.
В общей сложности по последним данным в столице 16 пострадавших. Среди них двое детей, девочка 10 лет и мальчик 12 лет. По состоянию на утро госпитализированы трое, среди них несовершеннолетний ребенок. Состояние оценивают как средней тяжести. Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан сообщила, что у пострадавших в основном взрывные травмы и резаные раны.
Также из-за российской атаки на левом берегу столицы были временно проблемы с водоснабжением, на правом — фиксировали снижение давления. Враг ударил по офису "Киевводоканала". В настоящее время система работает в штатном режиме.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве зарегистрировали петицию об уменьшении громкости уведомления о тревоге ночью. Уведомление об отбое вообще можно не давать, считает автор.