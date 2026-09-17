Новенький ЖК попал под удар России в Одессе: каким он был и что теперь стало (фото)

Удар пришелся по врехним этажам

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В ночь на 17 сентября Россия ударила по Одессе и частично разрушила жилой комплекс "Корфу", который расположен в Приморском районе. Это совершенно новый ЖК, который ввели в эксплуатацию не более 5 лет назад, а теперь в нем дыра посредине от прилета и десяток уничтоженных квартир.

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале, в результате атаки в многоэтажном жилом доме всего было разрушено 10 квартир. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, которые были припаркованы рядом с ЖК.

В социальных сетях опубликовали фото и видео с места удара. На них можно заметить, что особенно пострадали 14-16 этажи.

Удар по жилому комплексу "Корфу" в Одессе. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по ЖК "Корфу" в Одессе

Жилой комплекс "Корфу" – это новостройка в красивом и уютном уголке Приморского района Одессы.

Семнадцатиэтажное здание бизнес-класса расположилось рядом со сквером Павла Шклярука, в пяти минутах пешком от пляжа "Чайка" и 10-й станции Большого Фонтана. Проект реализует строительная компания "Гефест".

Представляет собой две зеркальные 17-ти этажные секции с техническим этажом и трехуровневым автопаркингом в подземной части здания. На первом этаже расположены офисные и коммерческие площади. На техническом этаже — технологическое оборудование жилого комплекса.

ЖК "Корфу". Фото: Gefest.ua

ЖК "Корфу" в Одессе. Фото: Gefest.ua

Дворе возле ЖК "Корфу". Фото: Gefest.ua

В ЖК 135 квартир разных планировочных решений: квартиры-студии, свободные планировки, традиционные апартаменты. Современная планировка включает: большой холл, просторную кухню, удобный санузел, крупный по площади балкон или лоджию.

Характеристики проекта ЖК. lun.ua

Особенности ЖК:

панорама на Черном море;

алюминиевые окна с шумопоглощающими стеклопакетами;

металлическая противопожарная и противоударная входная дверь;

система автономного отопления;

многоуровневый подземный паркинг;

бесшумные лифты Otis.

Стоимость квартир стартует от 100 тыс. долларов.

Сколько стоят квартиры в ЖК "Корфу". Скриншот: Dom.ria

Цены на квартиры в ЖК "Корфу". Скриншот: Dom.ria

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия атаковала элитный ЖК в Одессе.