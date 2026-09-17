Новенький ЖК попал под удар России в Одессе: каким он был и что теперь стало (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Удар пришелся по врехним этажам
В ночь на 17 сентября Россия ударила по Одессе и частично разрушила жилой комплекс "Корфу", который расположен в Приморском районе. Это совершенно новый ЖК, который ввели в эксплуатацию не более 5 лет назад, а теперь в нем дыра посредине от прилета и десяток уничтоженных квартир.
Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале, в результате атаки в многоэтажном жилом доме всего было разрушено 10 квартир. Кроме того, повреждены 11 автомобилей, которые были припаркованы рядом с ЖК.
В социальных сетях опубликовали фото и видео с места удара. На них можно заметить, что особенно пострадали 14-16 этажи.
Жилой комплекс "Корфу" – это новостройка в красивом и уютном уголке Приморского района Одессы.
Семнадцатиэтажное здание бизнес-класса расположилось рядом со сквером Павла Шклярука, в пяти минутах пешком от пляжа "Чайка" и 10-й станции Большого Фонтана. Проект реализует строительная компания "Гефест".
Представляет собой две зеркальные 17-ти этажные секции с техническим этажом и трехуровневым автопаркингом в подземной части здания. На первом этаже расположены офисные и коммерческие площади. На техническом этаже — технологическое оборудование жилого комплекса.
В ЖК 135 квартир разных планировочных решений: квартиры-студии, свободные планировки, традиционные апартаменты. Современная планировка включает: большой холл, просторную кухню, удобный санузел, крупный по площади балкон или лоджию.
Особенности ЖК:
- панорама на Черном море;
- алюминиевые окна с шумопоглощающими стеклопакетами;
- металлическая противопожарная и противоударная входная дверь;
- система автономного отопления;
- многоуровневый подземный паркинг;
- бесшумные лифты Otis.
Стоимость квартир стартует от 100 тыс. долларов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия атаковала элитный ЖК в Одессе.