Россия нанесла ракетный удар по Украине: собрали все, что известно о последствиях (видео)

Среди раненых есть дети

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Ночью Россия атаковала сразу несколько областей – о взрыве сообщили из Киева, Запорожья и Одессы. По столице и Запорожью враг пустил баллистические ракеты, по Одессе избивал, предварительно, "Бандеролью". В этих и других областях продолжается дроновая угроза и угроза массированной атаки.

Карта воздушных тревог на 6:10 утра

Киев

По данным главы города Виталия Кличко, в столице 12 пострадавших, среди них двое детей, 10 и 12 лет. Девяти пострадавшим понадобилась госпитализация. Повреждения зафиксировали на нескольких локациях:

в Днепровском районе — остекление и фасад трехэтажного офисного здания, окна в нескольких жилых домах,

в Соломенском, предварительно, разрушено складское здание.

После удара наблюдались проблемы с водой на левом берегу, в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районе. Мэр отчитывался, что специалисты восстанавливают давление.

Запорожье

В Запорожье россияне целились по промышленным объектам. Есть частичные разрушения, сообщает вр.и.о. председателя Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин. На одном из объектов начался пожар. Известно о трех пострадавших — травмирована женщина и двое мужчин.

Одесса

По данным Одесской МВА, в результате атаки пострадали три человека, среди которых четырехлетний ребенок. Травмированным оказывается медицинская помощь. Попадание произошло в 19-этажное здание, разрушены квартиры с 14 по 16 этажи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне массированно атакуют столицу уже которую ночь подряд. В ночь на 15 сентября избивали по АЗС.