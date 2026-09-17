Родителям детей до шести лет упростили правила: что изменилось в выплатах ВПО

Для детей определенного возраста отменили одно из требований

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В 2026 году изменились правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Одна из главных новаций касается семей с маленькими детьми: выплату на ребенка ВПО в возрасте до шести лет могут назначить независимо от дохода его родителей.

Как сообщает "Дия", освобождение от проверки дохода не отменяет других требований программы. Семья должна отвечать критериям имущественного положения, месту фактического проживания и другим установленным условиям.

Какие правила действуют для детей до шести лет

Ранее доход семьи мог стать причиной отказа в продлении выплат. Теперь при назначении помощи ребенку ВПО до шести лет заработки родителей не должны быть определяющим фактором.

В то же время, будут проверять другие обстоятельства. В частности, не совершала ли семья больших покупок, не имеет ли значительных сбережений и соответствует ли ее фактическое местожительство условиям программы.

Размер пособия не изменился. На каждого ребенка государство выплачивает по 3 тысяч гривен ежемесячно.

Семья ВПО. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что предусмотрено для детей от 6 до 18 лет

Для школьников действуют другие правила. Право на помощь зависит от территории, на которой живет ребенок, а в отдельных случаях – и от места и формы его обучения.

Как уточняет система безвозмездной юридической помощи, выплаты могут получать дети, проживающие на территориях возможных или активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий.

Если семья находится на более безопасной территории или там, где боевые действия уже завершились, ребенок должен учиться в учебном заведении по месту фактического проживания. Допускается очная, дистанционная или смешанная форма обучения.

Можно ли подать заявление по истечении льготного срока

Срок подачи заявлений для получения выплат задним числом уже истек. Его продлевали до 1 июня 2026 года. Заявления, поданные до этой даты, позволяли получить помощь на детей с 1 февраля 2026 года.

Однако пропущенный срок не лишает семьи права обратиться за помощью. Если заявление подать позже, выплаты будут назначены с месяца обращения, но средства за предыдущие месяцы не компенсируют.

Что изменилось для пенсионеров и людей с инвалидностью

Повторно обратиться за выплатами могут нетрудоспособные ВПО, которым ранее отказали из-за превышения допустимого дохода. В 2026 году его предельный размер составляет 10 380 гривен на одного человека.

Для этой категории также действовал льготный срок до 1 июня. В случае своевременного обращения помощь начислялась с 1 января 2026 года. После этой даты ее назначают с месяца подачи заявления.

Кроме того, период выплат для наиболее уязвимых категорий переселенцев был увеличен с 24 до 30 месяцев.

Пенсионерка ВПО. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие имущественные ограничения остаются

При рассмотрении заявления учитывают не только доходы, но и имущественное положение семьи. Основанием для отказа, в частности, могут стать:

приобретение автомобиля, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;

единовременная покупка или приобретение иностранной валюты на сумму свыше 100 тысяч гривен;

наличие депозитов, валюты, банковских металлов или облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен;

одновременное получение субсидии на аренду жилья или сдачу собственного жилья в аренду;

пребывание на полном государственном содержании;

отбывание наказания в местах лишения свободы.

Для категорий, по которым применяется критерий дохода, среднемесячный доход за предыдущие три месяца не должен превышать 10380 гривен на одного члена семьи. Исключение по доходам предусмотрено именно для выплат детям ВПО до шести лет.

Сколько выплачивают ВПО

Суммы пособия в 2026 году остались неизменными:

2 тысячи гривен ежемесячно — для взрослого человека;

3 тысячи гривен – для ребенка или человека с инвалидностью.

Как оформить помощь

Если у человека еще нет справки ВПО, оформить статус и подать заявление можно в приложении "Дия". Для этого нужно открыть раздел "Услуги для ВПО", выбрать "Получить статус ВПО", заполнить заявление и подтвердить его с помощью "Дия.Подписи".

Если статус ВПО уже оформлен и нужно только подать заявление на помощь, это можно сделать через портал Пенсионного фонда Украины.

Напомним, вопрос обеспечения жильем внутренних переселенцев и ветеранов во время войны встал особенно остро. Выходом из ситуации могло бы стать выделение жилья из заброшенных домов в селах, считает автор петиции №41/010941-26, опубликованной на официальном портале Кабмина.