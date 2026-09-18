Почему зимнюю выплату в 19 тыс. грн не получат киевляне, львовяне и не только

Какие украинцы могут претендовать на помощь

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В Украине начали оформлять единовременную помощь "Зимова підтримка" в размере 19 400 гривен на одно домохозяйство. Денежные средства предусмотрены для определенных категорий граждан.

В то же время сам статус пенсионера, ВПЛ или многодетной семьи не гарантирует получение выплаты. Для назначения помощи нужно соответствовать установленным условиям программы, пишет "Телеграф".

Главное условие — фактическое проживание в определенном правительством территориальном обществе, где продолжаются или продолжались боевые действия. В программу вошли общины Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей.

Кто не сможет получить деньги

Жители Киева, Львова, Тернополя и других общин, не входящие в утвержденный список, не могут претендовать на эту выплату только из-за наличия льготного статуса. То есть если человек является пенсионером или имеет справку ВПЛ, но фактически живет вне определенного общества, эта программа на него не распространяется.

В то же время, право на помощь имеют уязвимые категории, которые соответствуют обоим условиям: имеют соответствующий статус и фактически проживают в общине из правительственного перечня. Среди получателей — в частности, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, ВПЛ, многодетные и приемные семьи, одинокие матери и семьи с детьми с инвалидностью.

Подать заявление можно через Пенсионный фонд, ЦПАУ или местные власти. Конечный срок представления — 30 октября 2026 года.

Кто не сможет получить "Зимову підтримку". Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому в Украине могут выплатить до 15 тысяч гривен и почему об этой помощи знают далеко не все.