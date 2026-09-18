Заработать на "Зимовій підтримці" не получится: украинцев предупредили, что будет за попытку получить 19 400 грн дважды
- Автор
-
- Дата публикации
-
Не следует "заигрывать" с государством, да еще и на такие суммы
В Украине стартовала программа "Зимова підтримка", в рамках которой семьи из прифронтовых общин могут получить единовременную помощь в размере 19 400 гривен на подготовку к отопительному сезону. Немалая, как для соцвыплаты, сумма настолько привлекла отдельных адресатов, что некоторые из них решили обхитрить систему и получить ее дважды.
Подробнее о том, на что был расчет и почему так делать не следует, рассказала обозреватель Екатерина Котенкова.
Что это за программа
Прежде всего следует понимать, что зимняя помощь назначается только жителям прифронтовых общин и не на каждого члена семьи, а на все домохозяйство сразу.
Право на выплату имеют семьи, в составе которых есть люди из уязвимых категорий граждан и имеющие льготный статус.
Потратить деньги можно будет на нужды, связанные с подготовкой к зиме. В этом году получатели сами определяют, на что направить денежные средства.
Почему заработать не получится
Учитывая, что финансирование программы осуществляется разными гуманитарными организациями — ЮНИСЕФ, Украинского Красного Креста, УВКБ ООН и других — может показаться, что подать заявление можно сразу по двум направлениям. Однако, две заявки не означают две выплаты.
В Минсоцполитики прямо объясняют: данные заявителей сверяются, а помощь в любом случае назначается только один раз.
Таким образом, пытаться оформить еще одно заявление через другую гуманитарную программу нет смысла — дублирование будет выявлено, а сумма помощи все равно останется 19 400 гривен.
Более того, наличие в системе нескольких различных заявок на одни данные могут еще и затянуть процесс начисления средств.
Подача документов только оффлайн
Еще один нюанс — оформить "Зимову підтримку" онлайн пока невозможно. Заявления принимаются в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах, органах местного самоуправления и других уполномоченных учреждениях в зависимости от конкретной общины.
Обратиться за помощью можно до 30 октября 2026г. В Минсоцполитики также отмечают, что средства уже зарезервированы для соответствующих категорий граждан, а выплаты будут производиться по мере поступления и проверки заявлений.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", часть социальных выплат вырастет: какая категория граждан получит большие суммы