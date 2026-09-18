Заработать на "Зимовій підтримці" не получится: украинцев предупредили, что будет за попытку получить 19 400 грн дважды

Не следует "заигрывать" с государством, да еще и на такие суммы

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В Украине стартовала программа "Зимова підтримка", в рамках которой семьи из прифронтовых общин могут получить единовременную помощь в размере 19 400 гривен на подготовку к отопительному сезону. Немалая, как для соцвыплаты, сумма настолько привлекла отдельных адресатов, что некоторые из них решили обхитрить систему и получить ее дважды.

Подробнее о том, на что был расчет и почему так делать не следует, рассказала обозреватель Екатерина Котенкова.

Что это за программа

Прежде всего следует понимать, что зимняя помощь назначается только жителям прифронтовых общин и не на каждого члена семьи, а на все домохозяйство сразу.

Право на выплату имеют семьи, в составе которых есть люди из уязвимых категорий граждан и имеющие льготный статус.

Потратить деньги можно будет на нужды, связанные с подготовкой к зиме. В этом году получатели сами определяют, на что направить денежные средства.

Суть программы "Зимова підтримка"

Почему заработать не получится

Учитывая, что финансирование программы осуществляется разными гуманитарными организациями — ЮНИСЕФ, Украинского Красного Креста, УВКБ ООН и других — может показаться, что подать заявление можно сразу по двум направлениям. Однако, две заявки не означают две выплаты.

В Минсоцполитики прямо объясняют: данные заявителей сверяются, а помощь в любом случае назначается только один раз.

Таким образом, пытаться оформить еще одно заявление через другую гуманитарную программу нет смысла — дублирование будет выявлено, а сумма помощи все равно останется 19 400 гривен.

Более того, наличие в системе нескольких различных заявок на одни данные могут еще и затянуть процесс начисления средств.

Подача документов только оффлайн

Еще один нюанс — оформить "Зимову підтримку" онлайн пока невозможно. Заявления принимаются в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах, органах местного самоуправления и других уполномоченных учреждениях в зависимости от конкретной общины.

Обратиться за помощью можно до 30 октября 2026г. В Минсоцполитики также отмечают, что средства уже зарезервированы для соответствующих категорий граждан, а выплаты будут производиться по мере поступления и проверки заявлений.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", часть социальных выплат вырастет: какая категория граждан получит большие суммы