Операция "Вивальди" – главный козырь Украины для встреч в контексте переговоров, в том числе с Трампом

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Операция "Вивальди" и успешные действия украинских военных на фронте могут усиливать переговорную позицию Киева в преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, Украина подходит к важным переговорам с рядом военных аргументов. Одним из ключевых он называет масштабное влияние украинских ударов по российскому тылу в рамках операции "Вивальди".

Речь идет об атаках на объекты российской нефтяной и военной инфраструктуры. Удары по НПЗ, составам и другим целям оказывают дополнительное давление на экономику и логистику РФ.

Отдельно Коваленко обращает внимание на ситуацию на фронте. В частности, он называет важным фактором успешные действия 3-го армейского корпуса на Лиманском направлении, где российские подразделения были вынуждены покидать занимаемые позиции.

"В определенном смысле, успех СОУ и особенно получила сейчас особое внимание в западных СМИ, а также российских площадках успешная операция 3-го АК, официально подтвержденная генералом Андреем Билецким, это как подспорье в предстоящей дискуссии. А какие козыри в РОВД? Где они смогли с начала года достичь успехов, от которых кровь? Нигде", — пишет Коваленко.

По мнению эксперта, эти события демонстрируют наличие у Украины собственных инструментов влияния на ситуацию и могут являться важным аргументом в ходе переговоров.