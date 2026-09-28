Россияне ждали удара в другом месте: Билецкий раскрыл, как вернули территории на Лиманском направлении

Как россиян ввели в заблуждение во время операции "Вивальди"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Третий армейский корпус завершил третий этап операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Украинские военные освободили Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

О завершении этапа операции сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. По его словам, украинские силы вернули еще 51 км² территории, а российские войска потеряли около 2 тысяч военнослужащих. Еще более 250 оккупантов попали в плен.

Россияне ожидали удара в другом месте

По словам Билецкого, российские военные ожидали основного удара на направлении Шандриголово — Зеленая Долина. Поэтому противник стягивал туда резервы с других участков и проводил контратаки на Шандриголовом.

В то же время украинские подразделения готовили основной удар в районе Нового.

"Захвачен ключевой хаб противника на плацдарме — крупный населенный пункт Новое. Это имело переломное значение для операции. Логика боев заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты в районе Нового, тот и имеет инициативу", — заявил командир Третьего армейского корпуса.

Более 250 россиян попали в плен

В ходе третьего этапа операции "Вивальди" противник потерял около 2 тысяч военнослужащих. Еще более 250 российских военных попали в плен.

По словам Билецкого, россияне сдавались целыми подразделениями. Среди пленных были офицеры, пилоты и артиллеристы.

Основной удар нанесли подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады. Мобильные группы прорывали оборону противника и быстро продвигались вперед, из-за чего россияне не успевали подтягивать артиллерию и налаживать управление своими подразделениями.

Старые БТР превратили в машины-камикадзе

Для прорыва ключевых опорных пунктов Третий армейский корпус применил собственное ноу-хау — старые советские БТР переоборудовали в машины-камикадзе.

Билецкий также отметил бойцов 3-го пограничного отряда имени полковника Евгения Пикуса. Они восстановили полный контроль над Редкодубом и закрепились на новых рубежах.

Третий этап "Вивальди" создал условия для дальнейшего продвижения украинских сил и освобождения новых территорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Третий армейский корпус совершил первое в мире наступление с НРК-разминировщиками.