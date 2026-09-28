Россияне ждали удара в другом месте: Билецкий раскрыл, как вернули территории на Лиманском направлении
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Как россиян ввели в заблуждение во время операции "Вивальди"
Третий армейский корпус завершил третий этап операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Украинские военные освободили Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой.
О завершении этапа операции сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. По его словам, украинские силы вернули еще 51 км² территории, а российские войска потеряли около 2 тысяч военнослужащих. Еще более 250 оккупантов попали в плен.
Россияне ожидали удара в другом месте
По словам Билецкого, российские военные ожидали основного удара на направлении Шандриголово — Зеленая Долина. Поэтому противник стягивал туда резервы с других участков и проводил контратаки на Шандриголовом.
В то же время украинские подразделения готовили основной удар в районе Нового.
"Захвачен ключевой хаб противника на плацдарме — крупный населенный пункт Новое. Это имело переломное значение для операции. Логика боев заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты в районе Нового, тот и имеет инициативу", — заявил командир Третьего армейского корпуса.
Более 250 россиян попали в плен
В ходе третьего этапа операции "Вивальди" противник потерял около 2 тысяч военнослужащих. Еще более 250 российских военных попали в плен.
По словам Билецкого, россияне сдавались целыми подразделениями. Среди пленных были офицеры, пилоты и артиллеристы.
Основной удар нанесли подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады. Мобильные группы прорывали оборону противника и быстро продвигались вперед, из-за чего россияне не успевали подтягивать артиллерию и налаживать управление своими подразделениями.
Старые БТР превратили в машины-камикадзе
Для прорыва ключевых опорных пунктов Третий армейский корпус применил собственное ноу-хау — старые советские БТР переоборудовали в машины-камикадзе.
Билецкий также отметил бойцов 3-го пограничного отряда имени полковника Евгения Пикуса. Они восстановили полный контроль над Редкодубом и закрепились на новых рубежах.
Третий этап "Вивальди" создал условия для дальнейшего продвижения украинских сил и освобождения новых территорий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Третий армейский корпус совершил первое в мире наступление с НРК-разминировщиками.