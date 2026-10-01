Полки с сахаром в "АТБ" пустеют на глазах: действительно ли существует дефицит товара

Почему покупатели скупают его в магазинах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На фоне постоянных вражеских атак по логистическим центрам и складам в торговых сетях время от времени возникают перебои с отдельными товарами первой необходимости. В то же время в "АТБ" дефицит некоторых категорий может быть связан не только с логистикой, но и с повышенным спросом.

В частности, такая тенденция сейчас наблюдается с сахаром. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" на условиях анонимности рассказал сотрудник сети.

По его словам, сахар продолжают поставлять в магазины, однако покупатели часто забирают его сразу после появления на полках.

Из-за страха дефицита люди делают запасы заранее

"Сейчас сахар поставляют, но люди довольно часто его скупают, то есть просто разбирают. Потом, скорее всего, наедятся, как в свое время было с солью. Так же будет и с сахаром — со временем все нормализуется", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Также, по его информации, несмотря на стабильные поставки других круп, муки и подсолнечного масла, в магазинах "АТБ" наблюдается острая нехватка гречки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несмотря на пустые полки, в "АТБ" есть группы товаров, с которыми нет проблем с поставками и их всегда достаточно.