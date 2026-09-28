Полный дефицит: в магазины "АТБ" полторы недели не завозят популярный продукт

Нехватка возникла на фоне обстрелов складов

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В результате постоянных вражеских атак по логистическим центрам и складам в большинстве торговых сетей образовался дефицит продуктов первой необходимости. Нехватка товаров не обошла стороной и "АТБ".

Источник "Телеграфа" из торговой сети, пожелавший остаться анонимным, сообщил об отсутствии поставок популярной крупы в течение длительного времени.

По его информации, несмотря на стабильные поставки других круп, муки и подсолнечного масла, в магазинах "АТБ" наблюдается острая нехватка гречки.

Отсутствие гречки в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Причиной такого положения является не ажиотаж, вызванный упомянутыми обстрелами, а приостановка поставок. Собеседник рассказал, что поступление популярного продукта отсутствует в течение полутора недель.

Борьба за последнюю пачку гречки. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В то же время ситуацию с ажиотажным спросом на сахар он назвал временной. Товар регулярно поступает, но быстро разбирается покупателями, поскольку украинцы делают запасы.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в блиц-интервью "Телеграфу", что дефицита продуктов питания в Украине из-за российских ударов не будет, однако цены могут вырасти.