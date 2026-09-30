Не каждая акция в "АТБ" выгодна: 5 вещей, которые помогут не переплатить

Смотрите не только на цену

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Красный ценник и надпись "акция" автоматически привлекают внимание покупателей. Но более низкая цена на полке не всегда означает, что товар действительно выгоднее покупать.

Есть несколько простых деталей, которые помогут понять реальную выгоду еще до того, как товар окажется в корзине. "Телеграф" расскажет, что стоит проверить в АТБ, чтобы не переплачивать за якобы выгодное предложение.

Посмотрите, сколько товара в упаковке

Прежде всего стоит обратить внимание не на большой красный ценник, а на саму упаковку. Особенно если вы хорошо знаете, как обычно выглядит этот товар.

Например, пачка крупы может стоить дешевле, чем обычно, но весить не 500 граммов, а 400. То же самое касается молока, масла, кофе, сладостей и других продуктов, которые продаются в разной фасовке.

Поэтому перед покупкой лучше быстро проверить вес или объем. Иногда именно здесь становится понятно, почему цена на полке выглядит так привлекательно.

Сравнивайте цену за килограмм или литр

Еще один способ понять, действительно ли товар выгодный, — посмотреть на его цену за килограмм или литр. Это особенно важно, когда рядом стоят упаковки разного размера.

Например, пачка крупы на 400 граммов стоит 40 гривен, а упаковка на 800 граммов — 70. По самой цене первая кажется дешевле, но если пересчитать стоимость на килограмм, большая пачка окажется выгоднее.

Поэтому лучше сравнивать не только цену всей упаковки, но и то, сколько стоит одинаковое количество продукта. Именно это позволяет увидеть реальную разницу между товарами.

Скидка может быть из-за срока годности

Если на продукт вдруг появилась заметная скидка, стоит посмотреть на его срок годности. Часто причина в том, что товар нужно реализовать в ближайшее время.

Особенно внимательными стоит быть с молочной продукцией, мясом, рыбой и готовыми блюдами. Такие продукты имеют ограниченный срок хранения, поэтому после покупки их лучше не откладывать надолго.

Если вы планируете съесть продукт в ближайшие дни, такая скидка может быть вполне выгодной. Но покупать несколько упаковок впрок только из-за низкой цены не стоит — если часть придется выбросить, сэкономить все равно не получится.

Осмотрите упаковку

Перед покупкой также стоит посмотреть, все ли в порядке с самой упаковкой. Небольшая вмятина на картонной коробке — одно дело, а вот поврежденный пакет, прокол, нарушение герметичности или вздутие банки — уже повод выбрать другой товар.

Особенно внимательными стоит быть к продуктам, которые продаются в вакуумной упаковке или герметичной таре. Если упаковка повреждена, товар может потерять свои свойства или испортиться быстрее.

Если рядом есть такой же продукт в нормальной упаковке, лучше взять его. Скидка в несколько гривен вряд ли оправдает покупку товара, состояние которого вызывает сомнения.

Сравните товар с тем, что стоит рядом

Акционный ценник легко привлекает внимание, особенно если рядом написано о скидке в процентах. Из-за этого покупатель может автоматически решить, что именно этот товар сейчас стоит выгоднее всего.

Но акция часто распространяется только на один конкретный бренд. На соседней полке при этом может стоять похожий товар другого производителя, который продается дешевле даже без скидки.

Поэтому стоит сравнить не только цену, но и вес, объем и состав продуктов. Иногда разница в стоимости становится заметной именно после такого простого сравнения.