В Киеве ко Дню территориальной обороны презентовали видеоклип "Добровольці ТрО"

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В Киеве ко Дню территориальной обороны Украины представили сингл и видеоклип "Добровольці ТрО". Музыкальный проект посвящен военнослужащим и ветеранам Сил территориальной обороны ВСУ, павшим защитникам, военнопленным и семьям, которые продолжают ждать своих близких.

Идея создания песни "Добровольці ТрО" принадлежит общественной организации "Жінки ТРО". Автор текста – Давид Стеблюк, исполнитель – Юрий Сафронов. Видеоклип создали ТРО Медиа совместно с "Культурними Силами" по инициативе ОО "Жінки ТРО".

В клипе использованы документальные кадры формирования добровольческих подразделений в 2022 году, помощи гражданскому населению и боевой работе военнослужащих ТРО. Его героями стали люди, которые после начала полномасштабного вторжения сменили гражданскую жизнь на военную службу.

Сама же композиция о цене свободы, годах войны, памяти о павших собратьях и ожиданиях тех, кто находится в плену или считается пропавшим без вести.

"По каждой из этих цифр – человек, оставивший гражданскую профессию, семью и привычную жизнь и ставший военным. Клип "Добровольці ТрО" хранит память об этом выборе и напоминает, какой ценой добровольцы защищают Украину", – отметил заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ.

Песня "Добровольці ТрО" стала частью культурного и коммуникационного проекта, призванного хранить память о защитниках Украины и говорить о тех, кто продолжает ждать своих родных.

"Мы хотели создать что-то, что останется с нами независимо от того, сколько будет продолжаться ожидание. Что-то, что станет символом несгибаемости, памяти и веры. И хотя песня посвящена Силам территориальной обороны, в ней есть слово "добровольцы". Для нас добровольцы – это гораздо шире, чем только конкретный род войск. Это все те, кто сознательно встал на защиту Украины, своих людей, своих семей и своего будущего", – отметила основательница ОО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

По ее словам, отдельный смысл композиции связан с семьями военнослужащих, ожидающих возвращения своих близких.

"Мы хотели создать ее для тех, кто возвращается из плена, чтобы они знали: их ждали, о них помнили и за них боролись. Для тех, кто погиб, чтобы они никогда не были забыты. Для без вести пропавших – как символ нашей веры в их возвращение. Для военнослужащих и ветеранов – как знак нашего уважения, благодарности и поддержки", – рассказала представительница ОО "Жінки ТРО" Нина Ковалик.

Презентацию видеоклипа дополнила фотовыставка "Очі, що чекають" – адвокационная инициатива семей ОО "Жінки ТРО". Она посвящена семьям военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, а также людям, которые продолжают бороться за возвращение своих близких.

Видеоклип "Добровольці ТрО" можно посмотреть на официальных ресурсах Сил территориальной обороны ВСУ.