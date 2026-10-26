Пенсии в ноябре вырастут почти на 600 грн: кому доплатят и кто не получит надбавку

Возрастные надбавки назначают автоматически, если общая сумма пенсионных выплат не превышает 10 340,35 грн.

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В ноябре 2026 года в Украине не будут проводить общего повышения пенсий, однако часть пенсионеров сможет получить более высокие выплаты. Речь идет о возрастных надбавках, которые начисляют при соблюдении определенных условий.

Право на такую доплату зависит прежде всего от возраста человека и размера его пенсии. Поэтому в ноябре выплаты увеличатся не у всех пенсионеров, а только у тех, кто соответствует установленным критериям. Подробнее в материале "Судово-юридической газеты".

Кто получит доплату к пенсии

Возрастную надбавку получат граждане, достигшие 70, 75 или 80 лет. Ее ежемесячный размер зависит от возраста:

300 грн – пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет;

456 грн – людям в возрасте от 75 до 79 лет;

570 грн – гражданам в возрасте от 80 лет.

После достижения следующего возрастного рубежа надбавки не суммируются. Доплата увеличивается на разницу между установленными суммами. Например, после 75-летия пенсионер, получавший 300 грн, будет иметь право на возрастную надбавку в размере 456 грн. Фактически выплата вырастет на 156 грн.

Возрастная надбавка к пенсии зависит от возраста и не суммируется после достижения нового рубежа

Как назначают надбавку и какое ограничение действует

Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает выплату, когда человек достигнет соответствующего возраста. Обращаться в фонд или подавать заявление не нужно.

Возрастную доплату назначают пенсионерам, у которых общий размер выплат с учетом всех надбавок и повышений не превышает 10 340,35 грн.

Как сообщал "Телеграф", пенсионерам по возрасту автоматически начисляют доплату за стаж сверх установленной законом нормы.