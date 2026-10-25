Офицер, эксперт по вопросам информационных технологий Андрей Коваленко прокомментировал скандал с глобальной спутниковой системой от американской компании SpaceX Илона Маска

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Кто бы ни стоял за идеей ограничения Starlink/Starshield для Украины — это штанга для США на будущее, поскольку они выглядят теми, кто может не выполнять взятые обязательства.

Услуги Starshield были оплачены через Foreign Military Sale, Starlink по контракту, профинансированному Польшей. То есть ограничения — это не прекращение помощи, а невыполнение обязательств.

Европа покупает около 60% импортируемого оружия в США. Доверие к США как гаранту безопасности напрямую подпитывает продажи американских компаний. Подобные движения только снижают доверие и стимулируют создание собственных систем. А это лишь ускорит упадок США как геополитического лидера Запада.

США продемонстрировали, что гарантий нет, а даже оплаченные услуги могут страдать от политической воли.

Источник - telegram-канал Андрея Коваленко