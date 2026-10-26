Детская вейп-эпидемия поражает младшую школу: шокирующие признания подростков

Тинейджеры рассказали, как достают электронные сигареты и жидкости

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В Украине запрещено продавать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости лицам, которым не исполнилось 18 лет. Однако подростки рассказывают, что ограничения легко обойти, дети могут начинать употреблять вейп с 9-12 лет.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Яд с привкусом запрета: школьники начинают вейпить с 9 лет, или Как безнаказанность рынка породила настоящую детскую эпидемию

Первая затяжка – еще до 10 лет

"Телеграф" пообщался со столичными подростками и узнал очень неутешительные новости. Из пяти опрошенных групп подростков (в среднем по 2-5 человек в каждой) только одна оказалась полностью некурящей. В остальных четырех – вейпили все или большинство.

Как рассказали опрошенные, сейчас тинейджеры часто получают первый опыт с никотином в начальной школе. 16-летний подросток, назвавшийся Фишем, признался "Телеграфу", что начал курить примерно в 12 лет.

Однако настоящим шоком стали откровения 16-летней девушки с ником Белка, которая рассказала, что впервые попробовала электронную сигарету в 9 лет. Тогда девочка училась в третьем классе.

"В девять лет начала с вейпов. Брат показал, я попробовала, понравилось", — рассказала девушка.

Источники подростковой вейп-эпидемии. Инфографика "Телеграфа"

Другой собеседник "Телеграфа" признался, что начал вейпить в 15 лет. Он взялся за вейп из-за того, что это была нормальная практика в его компании подростков.

Хотя практически все из опрошенных подростков слышали о вреде "электронного дыма", однако не воспринимают это серьезно. Дети похоже, воспринимают вейп исключительно как безобидную забаву.

Как подростки получают вейпы и жидкости – два пути

Первая схема – "немое согласие". Подростки знают места, преимущественно небольшие уличные киоски, где продавцы берут деньги и выдают товар, не проверяя возраст покупателя.

"Спокойно просто подходишь в определенные места и продают нормально, паспорта не спрашивают вообще", — рассказывает 17-летний Сергей.

Фиш объяснил доступность товара взаимной заинтересованностью покупателя и продавца.

"Почти никогда не было проблем с приобретением. И я, и продавец знаем, что мне запрещено продавать вейп-жидкость, но и он, и я также знаем, что каждый хочет получить свое: я – заправку для электронки, он – деньги. Поэтому проблем нет", – говорит подросток.

Второй способ – "старший прохожий", или "взрослая помощь". В крупных супермаркетах и на брендовых островках в ТРЦ документы проверяют более тщательно. Чтобы обойти это препятствие, несовершеннолетние просят у взрослых купить нужный товар.

"Я просто прошу человека, который проходит мимо, говорю, что мне нужно купить, и мне покупают. В основном без проблем", – рассказывает Белка.

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