Минус 70 гривен за упаковку: в "АТБ" действует акция на популярный продукт

Филе-кусок с кожей марки "Своя лінія" подешевело на 69 грн за 180 г

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В сети "АТБ" действуют скидки на популярные продукты. Среди акционных предложений – слабосоленая форель.

Скидки позволяют сэкономить на покупках. Тем, кто планировал приобрести рыбу, предлагают продукцию собственной марки сети – "Своя лінія". Подробнее об этом ранее писал "Телеграф".

Подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе".

Акционная слабосоленая форель "Своя лінія" стоит на 69 грн дешевле

По акционной цене продают слабосоленую форель "Своя лінія" – филе-кусок с кожей в упаковке 180 граммов. Указанная цена относится именно к этому весу, поэтому сравнивать ее следует со стоимостью упаковки, а не килограмма.

На одной упаковке можно сэкономить 69 гривен, или около 25% от прежней цены. За две упаковки придется заплатить 413,80 гривен вместо 551,80 гривен. Экономия составит 138 грн.

Что еще купить в рыбном отделе

Крабовые палочки "Своя лінія" замороженные, 250 г – 51,90 гривен вместо 74,90 гривен (−30%).

вместо 74,90 гривен (−30%). Крабовые палочки "Своя лінія" охлажденные, 240 г – 57,50 гривен вместо 82,60 гривен (−30%).

Как сообщал "Телеграф", акционный кофе за 280 гривен может стоить дороже, чем похожий кофе без скидки за 250 гривен. Поэтому сама отметка об акции еще не означает, что покупка выгодна, – это показывает пример с кофе.