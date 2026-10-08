Неравные условия противоречат честной конкуренции и отпугивают инвесторов: состоялась дискуссия о Программе медицинских гарантий

Участники круглого стола призвали пересмотреть правила программы на 2027 год и обеспечить равный доступ к ней для поставщиков услуг

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Частные лаборатории могли бы выполнять для государства больше диагностических исследований за меньшие средства. Однако действующие правила Программы медицинских гарантий (ПМГ) дают противоположный результат. Об этом говорили на круглом столе "Будущее здравоохранения Украины: вызовы, равные правила и диалог государства и бизнеса". Участники предупредили: неравные условия ограничивают доступ пациентов к медицинским услугам и снижают инвестиционную привлекательность Украины.

Из-за неравных правил рискуют пациенты

Главный тезис дискуссии: в нынешних условиях страдает пациент, а не бизнес. Благодаря участию частных лабораторий в ПМГ бесплатную диагностику получили люди, которые ранее не могли оплатить услуги частной лаборатории или не обращались в государственную из-за очередей. Если неравные правила останутся, часть пациентов снова рискует потерять доступ к исследованиям.

Заместитель генерального директора "Синэво Украина" Николай Скавронский подчеркнул: компания не считает объемы выплат главной проблемой. По его словам, программа должна была финансировать услуги по принципу "деньги следуют за пациентом", но на практике форма собственности учреждения ограничивает выбор пациента.

"Мы не жалуемся на объемы выплат. В социально важных вещах речь идет не о прибыли, а о социальной ответственности и долгосрочной перспективе. Главная идея ПМГ заключалась в том, что деньги следуют за пациентом. Но, к сожалению, этот принцип трансформировался и теперь звучит так: деньги следуют за пациентом, но только если он выбрал государственное или коммунальное учреждение", – заявил Николай Скавронский.

Лаборатория сообщила о незачтенных исследованиях

По данным "Синэво", с 2024 года сеть предоставила услуги почти 2 млн украинцев и выполнила более 10 млн тестов. Их рыночная стоимость достигла около 2,5 млрд грн. От Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) лаборатория получила 313 млн грн – около 13% рыночной цены.

На круглом столе также обсудили учет выполненной работы. По словам Скавронского, НСЗУ не засчитывает более 20% тестов, проведенных по направлениям. Представитель компании утверждает, что только за три квартала 2026 года не засчитали около 700 тысяч исследований. Лаборатория выполнила эти тесты и израсходовала реагенты.

Участники также отметили, что новым частным поставщикам фактически трудно присоединиться к программе, если ранее у них не было контракта. По их мнению, это ограничивает конкуренцию и мешает привлечь в ПМГ больше ресурсов частного сектора.

Правила ПМГ могут повлиять на инвестиции

Участники подчеркнули: разные условия для учреждений в зависимости от формы собственности противоречат принципу равной конкуренции. Из-за этого сложнее планировать работу на длительный срок, а инвесторы, готовые вкладывать средства в восстановление Украины, могут отказаться от таких планов. Действующие правила отражаются на системе здравоохранения и репутации страны среди инвесторов и европейских партнеров.

Параметры ПМГ на 2027 год еще формируются, поэтому подход к программе можно изменить. По итогам круглого стола Торгово-промышленная палата Украины готовит обращение к правительству и инициирует дальнейший диалог с профильными ведомствами.

На мероприятие пригласили представителей Министерства здравоохранения, НСЗУ и профильного комитета Верховной Рады, однако они не присутствовали. О дискуссии сообщила компания "Синэво".