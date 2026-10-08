Нерівні умови суперечать чесній конкуренції та відлякують інвесторів: відбулася дискусія про Програму медичних гарантій

Учасники круглого столу закликали переглянути правила програми на 2027 рік і забезпечити рівний доступ до неї для надавачів послуг

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Приватні лабораторії могли б виконувати для держави більше діагностичних досліджень за менші кошти. Однак чинні правила Програми медичних гарантій (ПМГ) дають протилежний результат. Про це говорили на круглому столі "Майбутнє охорони здоров’я України: виклики, рівні правила та діалог держави і бізнесу". Учасники попередили: нерівні умови обмежують доступ пацієнтів до медичних послуг і знижують інвестиційну привабливість України.

Через нерівні правила ризикують пацієнти

Головна теза дискусії: за нинішніх умов потерпає пацієнт, а не бізнес. Завдяки участі приватних лабораторій у ПМГ безоплатну діагностику отримали люди, які раніше не могли оплатити послуги приватної лабораторії або не зверталися до державної через черги. Якщо нерівні правила залишаться, частина пацієнтів знову ризикує втратити доступ до досліджень.

Заступник генерального директора "Сінево Україна" Микола Скавронський наголосив: компанія не вважає обсяги виплат головною проблемою. За його словами, програма мала фінансувати послуги за принципом "гроші йдуть за пацієнтом", але на практиці форма власності закладу обмежує вибір пацієнта.

"Ми не скаржимося на обсяги виплат. У соціально важливих речах ідеться не про прибуток, а про соціальну відповідальність і довгострокову перспективу. Головна ідея ПМГ була в тому, що гроші йдуть за пацієнтом. Та, на жаль, цей принцип трансформувався і тепер звучить так: гроші йдуть за пацієнтом, але тільки якщо він обрав державний чи комунальний заклад", – заявив Микола Скавронський.

Лабораторія повідомила про незараховані дослідження

За даними "Сінево", від 2024 року мережа надала послуги майже 2 млн українців і виконала понад 10 млн тестів. Їхня ринкова вартість сягнула близько 2,5 млрд грн. Від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) лабораторія отримала 313 млн грн – близько 13% ринкової ціни.

На круглому столі також обговорили облік виконаної роботи. За словами Скавронського, НСЗУ не зараховує понад 20% тестів, проведених за направленнями. Представник компанії стверджує, що лише за три квартали 2026 року не зарахували близько 700 тисяч досліджень. Лабораторія виконала ці тести й використала реагенти.

Учасники також наголосили, що новим приватним надавачам фактично складно долучитися до програми, якщо вони раніше не мали контракту. На їхню думку, це обмежує конкуренцію та заважає залучити до ПМГ більше ресурсів приватного сектору.

Правила ПМГ можуть вплинути на інвестиції

Учасники наголосили: різні умови для закладів залежно від форми власності суперечать принципу рівної конкуренції. Через це складніше планувати роботу на тривалий строк, а інвестори, готові вкладати кошти у відновлення України, можуть відмовитися від таких планів. Чинні правила позначаються на системі охорони здоров’я та репутації країни серед інвесторів і європейських партнерів.

Параметри ПМГ на 2027 рік ще формують, тож підхід до програми можна змінити. Після круглого столу Торгово-промислова палата України готує звернення до уряду й ініціює подальший діалог із профільними відомствами.

На захід запросили представників Міністерства охорони здоров’я, НСЗУ та профільного комітету Верховної Ради, однак вони не долучилися. Про дискусію повідомила "Сінево".