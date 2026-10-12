NAUDI обратилась к премьеру с просьбой не допустить снижения квоты бронирования для ОПК и организовать совещание с участием представителей отрасли

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Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой не допустить сокращения квоты бронирования работников оборонных предприятий. Ассоциация, объединяющая более 180 производителей оборонной продукции, также просит поручить Минэкономики и Минобороны провести совещание с участием профильных объединений ОПК.

"Был вынужден обратиться к премьер-министру Сергею Корецкому из-за несуразной попытки Министерства экономики уменьшить процент бронирования работников ОПК", — заявил глава NAUDI Сергей Пашинский.

В обращении от 12 октября ассоциация предостерегает, что сокращение бронирования может привести к потере дефицитных специалистов, замедлить разработку вооружения и отложить запуск новых производств. По отраслевой оценке, приведенной в письме, работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных в Украине.

"Те буквально несколько тысяч человек, которые будут разбронированы в результате таких действий, точно не решат проблемы мобилизации в Сил обороны, но однозначно взорвут наши возможности по поставке оружия и боеприпасов в армию. И однозначно ударят не только по обороноспособности, но и по экономике Украины", — отметил Пашинский.

В обращении NAUDI также отметила, что Минэкономики до сих пор не выполнило ряд задач, важных для развития оборонной промышленности. В частности, ассоциация указывает на отсутствие законодательных условий для экспорта оборонной продукции, валютные ограничения, препятствующие закупке оборудования и созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, а также отсутствие механизма страхования военных рисков для производителей оружия.

"Прошу вас вмешаться в данный вопрос и не допустить принятия решения, имеющего все признаки диверсии против национальной безопасности и оборонных усилий нашего государства", — обратился Пашинский к премьер-министру.

Ранее NAUDI выступила против проекта постановления, предусматривающего снижение квоты бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий ОПК со 100% до 85%. Речь идет о предложенном изменении, которое пока не принято.