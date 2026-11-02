"Мемная опасность": украинцы не могут прекратить штамповать мемы о "ядерке" и "уличных боях"

Россияне так хотели нас испугать, а на самом деле насмешили

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Украинцы не перестают шутить и делать мемы по поводу уведомлений о "ядерной тревоге" и "уличных боях". Люди получили фейковые предупреждения вечером 1 ноября из-за кибератаки на систему оповещений.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы и яркие шутки. Россияне хотели нас испугать, но только повеселили.

В шутку возмущаются, почему уведомления о "ядерке" были не на государственном языке. Смеются, что после предупреждений о катастрофических опасностях люди пошли не в укрытие, а в соцсети и стали делать мемы.

Многие мемы смешно демонстрируют устойчивость украинцев перед российскими запугиваниями. У нас за годы войны и российских ИПСО выработался определенный иммунитет.

Есть и другие смешные шутки о сбое системы оповещения. Фейковые сообщения стали настоящим катализатором иронии.

Сбой приложения "Воздушная тревога" 1 ноября — что известно

Вечером в воскресенье, 1 ноября, украинцам приходили на телефон оповещения на русском языке о якобы объявлении ядерной тревоги и вылете "Орешника". Вскоре разработчики приложения "Воздушная тревога" подтвердили кибератаку на сервис оповещения. Уже через несколько часов работа приложения была частично возобновлена.

Однако через несколько часов после атаки на украинское приложение произошла кибератака в дополнение МЧС РФ и каналы предупреждений об опасности MAX (российский мессенджер). Распространялись фейки о запущенных по РФ "ядерных боеголовках" на дронах P1-SUN разработки SkyFall — это украинские перехватчики для борьбы с "шахедами". Россиян призывали запастись едой и прятаться в подвалах. Вскоре МЧС РФ подтвердило излом и заявило о работе и восстановлении системы.

Как рассказывал Телеграф, ранее украинцы наделали мемов о протестах в Польше. Шутили, что при достаточно большом количестве украинцев в одной стране — Майдан неизбежен.