Не выкидывают в мусор? Сотрудник "АТБ" раскрыл судьбу испорченных продуктов

За несоблюдение установленных требований работникам грозят серьезные последствия

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В супермаркетах сети "АТБ" есть строгая процедура обращения с товарами, которые больше нельзя продавать. Нарушение этих правил может обернуться серьезными последствиями не только для руководства, но и для всего персонала магазина.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети, объяснив, что происходит с товарами, срок годности которых истек.

Просрочку уничтожают вместе с упаковкой

По словам работника, выявленные просроченные товары в "АТБ" не могут повторно попасть в продажу. После обнаружения их списывают, а затем полностью уничтожают. Причем утилизации подлежит не только сам продукт, но и его упаковка.

Такая мера нужна, чтобы исключить возможность повторного выставления товара на полки или его дальнейшей реализации.

В "АТБ" просрочку уничтожают вместе с упаковкой. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Куда выбрасывают испорченные продукты

После списания продукцию отправляют в специальные закрытые баки, предназначенные для конкретного магазина. Это не обычные мусорные контейнеры, куда покупатели могут выбросить отходы.

Процесс сопровождается внутренней отчетностью. Таким образом, сеть контролирует движение товаров, которые больше не пригодны для продажи.

Не пропустите: "Галя, отмена!": почему кассы в АТБ зависают, а обычным кассирам запрещено отменять операции

Почему в магазинах следят за просрочкой

Как утверждает сотрудник, реализация продуктов с истекшим сроком годности может обернуться серьезными последствиями для всего коллектива магазина. Поэтому соблюдение процедуры списания и уничтожения товаров находится под внутренним контролем.

Как сообщал "Телеграф", в магазинах сети "АТБ" не хранят выпечку, которую не продали до конца смены или истечения срока годности, рассказал сотрудник. После закрытия магазина такую продукцию не оставляют на хранение для дальнейшей продажи. При этом источник не уточнил, как именно ее утилизируют.