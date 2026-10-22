Лишь несколько минут до взрывов: откуда Россия запускает баллистику по Киеву

Время зависит от места запуска и траектории

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Для ракетных ударов по Украине Россия использует позиции в Курской и Брянской областях, на юге РФ и временно оккупированном Крыму. С северного направления баллистическая ракета "Искандер-М" долетает до Киева ориентировочно через 3-4 минуты. Точное время зависит от места запуска, траектории и скорости ракеты.

Где расположены пусковые позиции в приграничных областях РФ

Среди районов, где размещают "Искандеры" – Шумаково, Щигры и Черемушки в Курской области, а также окрестности Клинцев в Брянской области.

Западнее села Шумаково, в Солнцевском районе, расположена военная база. Раньше там стояли пусковые установки 9П78-1 комплекса "Искандер". Украинские дроны уже атаковали базу: сообщалось об уничтожении нескольких установок, а на спутниковых снимках видны последствия удара.

База вблизи Шумакового уже терпела удары украинских дронов

Черемухи использовали для отдельных баллистических атак. На спутниковых снимках позиций в Курской области видны камуфляжные укрытия, военные грузовики и возможные пусковые установки.

В Курской области фиксировались возможные пусковые позиции под камуфляжными укрытиями

Район Щигров предпочтительно используется для запусков крылатых ракет "Искандер-К". На спутниковом снимке отмечены возможные места пуска и здания-хранилища для установок.

Район Щигрев связывают преимущественно с запусками крылатых ракет "Искандер-К"

Вблизи Клинцев Брянской области пуски обычно совершают из лесных массивов в радиусе до 10 километров от полигона. Сам полигон больше опустел: там остались отдельные радиолокационные станции.

Спутниковый вид базы возле Клинцев

Откуда ракеты запускают на юге

Во временно оккупированном Крыму позиции для запуска баллистических ракет обустроили вблизи Новоселовского. Пусковые установки размещают под открытым небом, без капитальных укрытий. На спутниковом снимке за май 2025 отмечены вероятная позиция "Искандера", военные грузовики и транспортно-заряжающие машины.

Вблизи Новоселовского в оккупированном Крыму обустроены позиции для баллистических ракет

На этом участке также видны признаки активного строительства. С запусками баллистики связывают и полигон Чауда в Крыму, а также окрестности Таганрога и Миллера на территории РФ. Одним из ключевых мест постоянной дислокации пусковых установок считается полигон Молькино в Краснодарском крае. Там технику хранят в закрытых ангарах и гаражах.

Сколько времени баллистика летит в Киев

При условном пуске с севера на расстояние примерно 300 километров до Киева ракета "Искандер-М" по одним расчетам летит ориентировочно 3-4 минуты. Расчет учитывает среднюю скорость около 2 км/с и до минуты на старт и наводку. Конкретное время зависит от координат пусковой позиции и цели.

Есть и другой разурок. По данным издания Defense Express, полет ракеты 9М723 комплекса "Искандер" на максимальную дальность 500 км длится от 4 минут. Для ракеты 48Н6ДМ комплекса С-400 при дальности пуска от 230 км время составляет от 2,5 минуты.

Фактическое время подлета зависит от дальности пуска, траектории, скорости на разных участках и маневрах. Из-за такого короткого полета жители столицы иногда сначала слышат взрывы и работу ПВО, а уже потом – сигнал воздушной тревоги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские военные узнают о запуске ракет и почему важно, чтобы зарубежная разведка сообщала о возможных пусках.