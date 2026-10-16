Ночная атака на Украину: в западных областях гремели взрывы, в Умани пылает многоэтажка (фото)

Из-за вражеской атаки есть пострадавшие

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В ночь на пятницу, 16 октября, Россия активно атаковала Украину беспилотниками, в том числе и реактивными "шахедами". В частности, под ударами были западные области и Черкасская область.

Карта Украины с атакованными городами. Изображение: Телеграф/ИИ

Луцк

"Телеграф" рассказывает о ночной атаке врага 16 октября. Под ударом был Луцк – там первые взрывы прогремели около 00:13, перед этим Воздушные Силы предупреждали об угрозе реактивных беспилотников. Уже утром около 5:30 в Луцке прозвучала новая серия взрывов. Враг снова атаковал реактивными "шахедами".

Умань

Кроме того, россияне атаковали Черкасскую область: в городе Умань в результате падения дрона возник пожар в многоэтажке, сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасли мужчину. По предварительным данным, известно о пяти пострадавших. Трех человек госпитализировали.

Возник пожар в многоэтажке. Фото: t.me/cherkaskaODA

Дом получил повреждения. Фото: t.me/cherkaskaODA

Спасатели работают на месте. Фото: t.me/cherkaskaODA

Разрушен сторожевой дом. Фото: t.me/cherkaskaODA

На другой локации возникло возгорание на торговых складах. Пожар локализовали спасатели.

Ровно

Ранним утром в пятницу несколько взрывов прогремели в Ровно. Враг атаковал областной центр беспилотниками "Герань". По данным местных каналов, после одного из взрывов в Ровно в некоторых районах пропал свет.

Как сообщал "Телеграф", Россия атаковала Украину и в ночь на 15 октября. Взрывы и разрушения были по меньшей мере в семи областях — Волыни, Ровенщине, Кировоградщине, Тернопольщине, Полтавщине, Одесчине и Днепропетровщине.