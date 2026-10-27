За годы независимости "НИБУЛОН" инвестировал в агросектор более 2,3 млрд долларов, из них 70 млн – во время полномасштабной войны

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинский агрохолдинг "НИБУЛОН" из-за российской агрессии потерял 68% своих активов, но остается в пятерке топ-экспортеров. Компании пришлось менять логистические маршруты, строить новый терминал на Дунае и заниматься разминированием земель.

"Телеграф" проанализировал, как "НИБУЛОН" адаптировался к условиям военного положения.

"До 2000 года "НИБУЛОН" перемещал аграрную продукцию автотранспортом и поездами, но проблемы создавала железнодорожная монополия. С приходом Януковича с его незаурядной командой стало еще сложнее", – говорится в материале.

Тогда основатель и глава компании Алексей Вадатурский начал строить собственный флот и создал крупнейшую в Украине сеть элеваторов, чтобы приблизить их к фермерам. "НИБУЛОН" имел свои терминалы на Днепре, Южном Буге и морской порт в Николаеве. Даже во время войны флот насчитывает более 80 барж, буксиров и специализированных судов, построенных в Николаеве.

С началом полномасштабной войны движение по Днепру и Южному Бугу стало недоступным. Поэтому "НИБУЛОН" строит терминал в Измаиле, который за первые три года работы перегрузил более 4,5 млн. тонн зерна для экспорта по дунайскому коридору.

В июле 2022 года "НИБУЛОН" пережил еще одну утрату: российская ракета в собственном доме в Николаеве убила основателя компании Алексея Вадатурского и его жену Раису. Андрей Вадатурский продолжает дело, внедряя новые программы поддержки фермеров и занимаясь разминированием.

К концу сентября 2026 года компания отчиталась о разминировании более 7,6 тыс. гектаров земель фермерских хозяйств Херсонской и Николаевской областей. Следующая задача – разминирование акваторий, по которым проходят экспортные маршруты.

"Алексей Вадатурский работал над созданием оптимальной логистической цепи, по которой сельхозпродукция движется от фермера к компании или стране-конечному потребителю. Андрей Вадатурский тоже решает эту задачу, но уже в условиях логистики военного времени. От стойкости и адаптивности зависит сохранение экспортного потенциала Украины", — заключает исследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на речные перевозки по Днепру.