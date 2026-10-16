Миллионы на адвокатов: сколько НБУ и "Энергоатом" заплатят за юридические услуги

Нацбанк и атомная компания наняли юристов без тендеров, а открытые торги позволили "Укрэнерго" снизить цену более чем вдвое

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Национальный банк заключил договор на защиту своих должностных лиц стоимостью до 7,5 млн грн, а "Энергоатом" – на юридические консультации для наблюдательного совета стоимостью до 30,8 млн грн. Обе закупки провели без электронной системы. "Нафтогаз" и "Укрэнерго" выбрали открытые торги и получили предложения дешевле ожидаемой стоимости.

Об этом детально говорится в материале "Телеграфа": "НБУ нашел адвокатов на случай обысков, а "Энергоатом" заплатит космические суммы за советы: кто из юристов получил лучшие контракты".

НБУ заплатит за защиту сотрудников при обысках

Нацбанк заключил соглашение с адвокатским объединением "Эверлигал". Оно должно защищать действующих и бывших членов правления, должностных лиц НБУ и членов Совета Нацбанка. Адвокаты также должны выезжать на обыски в регулятор или к его сотрудникам. Оплату начисляют по факту оказания услуг.

В марте 2023 года предельная стоимость договора с этой фирмой составляла 1,6 млн грн. Час работы обходился в 1 740 грн без НДС, или 2 088 грн с налогом. В договоре 2026 года ставка достигла 5 166 грн за час – примерно в два с половиной раза больше прежней цены с НДС.

Договор НБУ от 2023 года

В последние годы НБУ закупает эти услуги без электронной системы. Для заключения таких договоров без торгов предусмотрены специальные основания: неотложная потребность, отсутствие альтернативы, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и потребности обороны.

До полномасштабной войны регулятор проводил открытые торги. В январе 2022 года победило адвокатское объединение "Эверлигал", хотя его предложение было менее выгодным, чем у юридической фирмы "Арио". Предложение конкурента отклонили, а его жалоба в АМКУ не принесла результата.

Предложение "Арио" отклонили

"Энергоатом" согласовал ставку свыше 20 тысяч гривен в час

1 июля 2026 года "Энергоатом" подписал с адвокатским объединением "Саенко Харенко" рамочное соглашение об оказании юридической помощи наблюдательному совету. Максимальная стоимость – 30,8 млн грн. Расчет ведется за фактически отработанные часы.

Ставка зависит от специалиста. Час работы партнера фирмы стоит 16,8 тыс. грн без НДС, или 20 160 грн с НДС. Среди описанных закупок это самая высокая ставка.

Договор предусматривает ориентировочно 2 760 часов юридической помощи, в том числе 302 часа работы партнеров. Средняя стоимость часа независимо от должности специалиста составляет 11 161,7 грн с НДС.

"Нафтогаз" выбрал фирму бывшего замглавы Администрации президента

В конце июня "Нафтогаз" заключил договор на юридическую помощь наблюдательному совету с адвокатским объединением "Экво". По итогам открытых торгов максимальная стоимость составила 7,3 млн грн при ожидаемых 10 млн грн. Средняя ставка за час – 7 670 грн.

Среди пяти соучредителей фирмы – Алексей Филатов, бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко, и Мария Нижник, ранее занимавшая должность заместителя главы АМКУ. Название компании фигурировало в деле о коррупции в Антимонопольном комитете.

За время работы "Экво" выиграло тендеры "Нафтогаза Украины" на 21,2 млн грн. За первые два квартала 2026 года фирма задекларировала 234,8 млн грн дохода и 23,4 млн грн чистой прибыли.

Как НБУ, "Энергоатом", "Нафтогаз" и "Укрэнерго" выбирают юристов. Инфографика "Телеграфа"

"Укрэнерго" снизило стоимость контракта на открытых торгах

Для представительства в одном из споров в Стокгольмском Арбитражном институте "Укрэнерго" выбрало адвокатское объединение "ЭЙ. ДЖИ. ЭЙ и Партнеры". Благодаря конкуренции на открытых торгах стоимость удалось снизить с ожидаемых 14,8 млн грн до примерно 6,2 млн грн.

Твердая цена договора – 6,22 млн грн. В нее входят расходы юридической фирмы на привлечение экспертов, проживание, питание, страхование и другие затраты. Гонорары арбитров, судебные и арбитражные сборы "Укрэнерго" оплачивает отдельно.

Контракт предусматривает до 1 837 часов работы при средней ставке 3 408 грн с НДС. Также разрешены авансы и промежуточные платежи – до 20% стоимости соответствующего этапа.

Как сообщал "Телеграф", в июне 2026 года хранилище, которое строил подрядчик "Энергоатома", всё ещё не было готово. При этом стоимость контракта выросла с первоначальных 595 млн до 883,4 млн грн. Подрядчик должен был сдать укрытие до 25 декабря 2025 года. Эти данные показывают масштаб других расходов компании и позволяют сопоставить их с юридическими контрактами. Однако речь идёт о строительстве, а не об оплате юридических услуг.