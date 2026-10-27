Государственный порт мог переплатить миллионы за железнодорожные детали: что выяснили детективы
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По версии следствия, в 2024–2025 годах оборудование закупали через посредника по завышенным ценам.
Государственный порт "Південний" мог потерять миллионы гривен на закупках железнодорожного оборудования. По версии следствия, должностные лица предприятия подстраивали тендеры под конкретного производителя, а связанная с ним компания-посредник поставляла продукцию по завышенным ценам.
Расследование в рамках уголовного производства № 72024161010000016 касалось поставок стрелочной, рельсовой и стыковой продукции через ООО "ВКП "ТАКО"". Совладелец компании Сергей Тараненко также является бенефициаром производителя оборудования – АО "Дніпровський стрілочний завод". Более того, мужчина ранее был связан с аналогичной схемой.
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2024 год: три закупки и 4,9 млн грн возможного ущерба
В марте, июле и сентябре порт провел три тендера с общей ожидаемой стоимостью почти 21 миллион гривен без НДС. Во всех торгах победило ООО "ВКП "ТАКО"" – единственный участник. По данным YouControl, Тараненко принадлежит 42,2% компании.
Договоры подписали руководитель государственного порта Александр Олейник и генеральный директор поставщика Вячеслав Сатуновский. Следователи считают, что еще до объявления закупок должностные лица порта передавали представителям "ТАКО" требования к товару и информацию о финансировании. По этой версии, тендерную документацию составляли с учетом особенностей продукции завода, чтобы устранить конкурентов.
Детективы БЭБ сопоставили цены по портовым контрактам с ценами на аналогичные поставки завода для Полтавского ГОКа, ДТЭК и других предприятий. Для "Південного" оборудование стоило в 1,5–2 раза дороже. По подсчетам следствия, посредническая наценка по трем договорам нанесла ущерб в размере 4,9 млн грн.
2025 год: порт отклонил запрос завода, а наценка достигла еще 2 млн грн
В марте порт объявил новую закупку железнодорожного оборудования с ожидаемой стоимостью более 6 миллионов гривен с НДС. "Дніпровський стрілочний завод" попросил заказчика разделить предмет закупки на отдельные лоты, якобы чтобы напрямую принять участие в торгах, а фактически – создать впечатление отсутствия предварительного сговора.
Порт отказал. Победителем снова стало "ТАКО". По версии детективов, чтобы обосновать завышенную стоимость, генеральный директор "ТАКО" договорился с руководством ООО "Будіндустрія" и ООО "ЗРС". Эти компании направили порту фиктивные коммерческие предложения с высокими ценами. По оценке следствия, из-за этого стоимость контракта с посредником включала лишнюю наценку в 2 миллиона гривен.
Это уже было: дело "Укрзалізниці"
Тараненко, бывший официальный помощник народного депутата Ярослава Дубневича, был среди обвиняемых по делу о закупках "Укрзалізниці" в 2015–2017 годах. Следствие описывало там похожую схему: продукцию "Дніпровського стрілочного заводу" государственной компании продавали через посредников.
По версии НАБУ и САП, оборудование поставляли через "Корпорацію КРТ" и ООО "Арго", а условия тендеров подстраивали под производителя. НАБУ оценило ущерб в 93,2 миллиона гривен. В мае 2026 года суд первой инстанции ВАКС закрыл производство из-за нарушения процедуры продления сроков досудебного расследования. САП обжалует это решение. Апелляционное рассмотрение дела № 991/878/22 назначено на 18 ноября 2026 года.
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