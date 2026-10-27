Государственный порт мог переплатить миллионы за железнодорожные детали: что выяснили детективы

По версии следствия, в 2024–2025 годах оборудование закупали через посредника по завышенным ценам.

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Государственный порт "Південний" мог потерять миллионы гривен на закупках железнодорожного оборудования. По версии следствия, должностные лица предприятия подстраивали тендеры под конкретного производителя, а связанная с ним компания-посредник поставляла продукцию по завышенным ценам.

Расследование в рамках уголовного производства № 72024161010000016 касалось поставок стрелочной, рельсовой и стыковой продукции через ООО "ВКП "ТАКО"". Совладелец компании Сергей Тараненко также является бенефициаром производителя оборудования – АО "Дніпровський стрілочний завод". Более того, мужчина ранее был связан с аналогичной схемой.

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2024 год: три закупки и 4,9 млн грн возможного ущерба

В марте, июле и сентябре порт провел три тендера с общей ожидаемой стоимостью почти 21 миллион гривен без НДС. Во всех торгах победило ООО "ВКП "ТАКО"" – единственный участник. По данным YouControl, Тараненко принадлежит 42,2% компании.

Договоры подписали руководитель государственного порта Александр Олейник и генеральный директор поставщика Вячеслав Сатуновский. Следователи считают, что еще до объявления закупок должностные лица порта передавали представителям "ТАКО" требования к товару и информацию о финансировании. По этой версии, тендерную документацию составляли с учетом особенностей продукции завода, чтобы устранить конкурентов.

Детективы БЭБ сопоставили цены по портовым контрактам с ценами на аналогичные поставки завода для Полтавского ГОКа, ДТЭК и других предприятий. Для "Південного" оборудование стоило в 1,5–2 раза дороже. По подсчетам следствия, посредническая наценка по трем договорам нанесла ущерб в размере 4,9 млн грн.

2025 год: порт отклонил запрос завода, а наценка достигла еще 2 млн грн

В марте порт объявил новую закупку железнодорожного оборудования с ожидаемой стоимостью более 6 миллионов гривен с НДС. "Дніпровський стрілочний завод" попросил заказчика разделить предмет закупки на отдельные лоты, якобы чтобы напрямую принять участие в торгах, а фактически – создать впечатление отсутствия предварительного сговора.

Порт отказал. Победителем снова стало "ТАКО". По версии детективов, чтобы обосновать завышенную стоимость, генеральный директор "ТАКО" договорился с руководством ООО "Будіндустрія" и ООО "ЗРС". Эти компании направили порту фиктивные коммерческие предложения с высокими ценами. По оценке следствия, из-за этого стоимость контракта с посредником включала лишнюю наценку в 2 миллиона гривен.

Это уже было: дело "Укрзалізниці"

Тараненко, бывший официальный помощник народного депутата Ярослава Дубневича, был среди обвиняемых по делу о закупках "Укрзалізниці" в 2015–2017 годах. Следствие описывало там похожую схему: продукцию "Дніпровського стрілочного заводу" государственной компании продавали через посредников.

В делах порта "Південний" и "Укрзалізниці" фигурирует один и тот же производитель оборудования / Инфографика "Телеграф"

По версии НАБУ и САП, оборудование поставляли через "Корпорацію КРТ" и ООО "Арго", а условия тендеров подстраивали под производителя. НАБУ оценило ущерб в 93,2 миллиона гривен. В мае 2026 года суд первой инстанции ВАКС закрыл производство из-за нарушения процедуры продления сроков досудебного расследования. САП обжалует это решение. Апелляционное рассмотрение дела № 991/878/22 назначено на 18 ноября 2026 года.

Как ранее сообщал "Телеграф", ГП "Державний оператор тилу" отклонило более дешевые предложения и заключило контракт с ООО "Колтрейн". Эта компания имеет миллионный штраф от Антимонопольного комитета.