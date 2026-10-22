Для армии закупили чехлы для фляг по 416 грн: детали тендера на миллионы

Более дешевые предложения отклонили, а поставщика позднее оштрафовали за сговор на оборонных закупках

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ГП "Государственный оператор тыла" заказало у ООО "Колтрейн" 100 тыс. чехлов для армейских фляг по 416,8 грн за штуку с НДС. При этом предложения по 245–329 грн отклонили.

Об этом сообщил "Телеграф" в расследовании об оборонных закупках и связях поставщиков, оштрафованных за сговор.

Кто получил контракт на чехлы

Договор с ООО "Колтрейн" подписал руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Компания предложила самую высокую цену на этой закупке, однако после отклонения более дешевых предложений контракт достался ей.

Компания принадлежит жительнице Борисполя Юлии Кикоть. В ценовых предложениях она указывала, что работает как дистрибьютор, а не производитель. Помимо чехлов, фирма поставляла для оборонного сектора пластиковые фляги типа А, спальные мешки и зимние шарфы-трубы. Последние два вида товаров она закупала у ООО "ЕРМ-Груп".

За какие нарушения поставщиков наказал АМКУ

"Колтрейн" стала одной из трех компаний, в действиях которых Антимонопольный комитет Украины выявил сговор при закупках вещевого имущества для военных. В числе других участников – ООО "Бизнеском ЛТД" и ООО "Пролог Сервис". По выводам АМКУ, компании подавали согласованные ценовые предложения и устраняли реальную конкуренцию.

В частности, "Колтрейн" и "Бизнеском ЛТД" согласованно действовали на трех тендерах по поставке полевых фляг, чехлов для них и универсальных раскладных сумок. Все три компании также участвовали в закупке боевых подсумков в марте 2024 года.

АМКУ принял решение о штрафах 27 ноября 2025 года. "Колтрейн" оштрафовали на 16,4 млн грн, "Бизнеском ЛТД" – на 6,5 млн грн, "Пролог Сервис" – на 3,8 млн грн. По сообщению комитета, к середине октября 2026 года штрафы оставались неуплаченными. Для принудительного взыскания денег с "Колтрейн" АМКУ готовил приказ, который планировал передать в Государственную исполнительную службу.

Сведения о нарушителях внесли в Сводные сведения об искажении результатов торгов. В течение трех лет заказчики обязаны отклонять предложения этих юридических лиц.

За что АМКУ оштрафовал "Колтрейн" и другие компании. Инфографика: "Телеграф"

Новые фирмы владельцев продолжили получать заказы

После решения АМКУ владельцы двух оштрафованных поставщиков продолжили работать с оборонными заказчиками через другие компании. Юлия Кикоть активировала ООО "Формия". С этой компанией заключили четыре соглашения на поставку 107,4 тыс. полевых котелков общей стоимостью 29,6 млн грн.

Еще одну фирму – ООО "Хитон Люкс" – Кикоть основала вместе с владельцем "Пролог Сервис" Александром Кучером. Через три недели после решения АМКУ она вышла из состава учредителей, и Кучер остался единственным владельцем. "Хитон Люкс" получила прямые контракты на поставку боевых рубашек, подсумков и универсальных раскладных сумок на сумму более 60,4 млн грн.

Новые поставщики подтверждали свой опыт договорами с компаниями из того же круга. Например, "Формия" приложила к закупке котелков справку об исполнении договора с оштрафованной компанией "Пролог Сервис".

В ответе изданию Агентство оборонных закупок сослалось на требования законодательства: сама по себе корпоративная связь не служит основанием для отклонения предложения, если конкретное юридическое лицо не включено в перечень АМКУ. Комитет сообщил, что отдельную проверку "Формии" и "Хитон Люкс" еще не проводил.

Как сообщал "Телеграф", компании, связанные с расследованием о "Блэк Аудите", могли выводить деньги за границу через фиктивный импорт.