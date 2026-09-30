Платежка может быть меньше на 10%: что поможет удержать тепло в комнате

Что следует поставить до начала отопительного сезона

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Перед стартом отопительного сезона следует осмотреть окна и двери и проверить, нет ли щелей, через которые в дом попадает холодный воздух. Установка уплотнителей может снизить расход энергии на отопление на 5–10%.

Чаще всего такая проблема возникает со старыми или недостаточно герметичными окнами и дверями. Через щели тепло быстрее покидает помещение, поэтому отопление работает более интенсивно, чтобы сохранить комфортную температуру, как написали в Оk Diario.

Какой уплотнитель выбрать

Выбор материала зависит от размера щели и места, где его планируется установить. Для небольших зазоров внутри помещения подойдут пенопластовые уплотнители, хотя со временем они могут терять форму.

Резиновые или EPDM-уплотнители лучше переносят перепады температуры и длительное использование, поэтому их часто применяют для окон и наружных дверей. Силиконовые варианты сохраняют эластичность, а щеточные уплотнители удобны для раздвижных конструкций.

Как правильно выбрать уплотнитель на окна и двери? Фото: сгенерированное ИИ, телеграф

Отдельно выпускаются накладки для нижней части двери. Они закрывают зазор между створкой и полом и помогают уменьшить проникновение холодного воздуха.

Перед монтажом поверхность необходимо очистить от пыли и влаги и хорошо высушить. Если используется клейкий уплотнитель, его не следует сильно растягивать во время наклеивания — иначе он может потерять форму и хуже выполнять свою функцию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит сделать до начала отопительного сезона, чтобы батареи работали эффективнее, а расходы на отопление были меньше.