Платежка может быть меньше на 10%: что поможет удержать тепло в комнате
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Что следует поставить до начала отопительного сезона
Перед стартом отопительного сезона следует осмотреть окна и двери и проверить, нет ли щелей, через которые в дом попадает холодный воздух. Установка уплотнителей может снизить расход энергии на отопление на 5–10%.
Чаще всего такая проблема возникает со старыми или недостаточно герметичными окнами и дверями. Через щели тепло быстрее покидает помещение, поэтому отопление работает более интенсивно, чтобы сохранить комфортную температуру, как написали в Оk Diario.
Какой уплотнитель выбрать
Выбор материала зависит от размера щели и места, где его планируется установить. Для небольших зазоров внутри помещения подойдут пенопластовые уплотнители, хотя со временем они могут терять форму.
Резиновые или EPDM-уплотнители лучше переносят перепады температуры и длительное использование, поэтому их часто применяют для окон и наружных дверей. Силиконовые варианты сохраняют эластичность, а щеточные уплотнители удобны для раздвижных конструкций.
Отдельно выпускаются накладки для нижней части двери. Они закрывают зазор между створкой и полом и помогают уменьшить проникновение холодного воздуха.
Перед монтажом поверхность необходимо очистить от пыли и влаги и хорошо высушить. Если используется клейкий уплотнитель, его не следует сильно растягивать во время наклеивания — иначе он может потерять форму и хуже выполнять свою функцию.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит сделать до начала отопительного сезона, чтобы батареи работали эффективнее, а расходы на отопление были меньше.