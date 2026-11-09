"Наркотики" под видом вейпов: как в Telegram и Instagram украинцам продают опасный яд

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В 2026 году украинский рынок электронных сигарет по-прежнему преимущественно нелегальный. По данным исследования Kantar, 93,3% продукции имели признаки несоответствия законодательным требованиям. Несмотря на распространённое мнение, большинство – 75% – продают офлайн: в магазинах, киосках, специализированных точках и через другие каналы. На онлайн-продажи приходится лишь 25%. Но опасность от этого не меньше.

Покупая электронные сигареты и жидкости к ним, например, в Instagram-магазинах или через Telegram-ботов, покупатель не имеет никаких прав. Такие ресурсы анонимны. Если человек отравится – такие случаи уже бывали – или устройство окажется неисправным, например взорвётся аккумулятор или вытекут химикаты, претензии предъявить будет некому.

Ещё одна проблема – полная доступность и неконтролируемость продаж. Кто угодно, даже несовершеннолетний, может закупить партию жидкостей и, скажем, начать "толкать" такие "курилки" в школе. Так же когда-то массово продавали обычные сигареты – пока государство не упорядочило их продажу.

Нельзя исключать вероятность того, что под видом "безобидного вейпа" продают наркотические вещества. Некоторые магазины уже торгуют картриджами с каннабисом TAC, который, по утверждению продавцов, не содержит запрещённых веществ. Так что мешает им продавать "из-под полы" настоящую "траву"?

OBOZ.UA выяснил, где украинцам продают незаконные "самозамесы" и что магазины отправляют покупателям. Журналисты также разбирались, почему "курилки" до сих пор легко купить, несмотря на запрет.

В интернете можно купить что угодно: как продают "вейпы с наркотиками"

Интернет-магазины почти никто не контролирует. Через страницы в соцсетях и анонимные сайты могут продавать продукцию с вредными примесями, способными нанести здоровью непоправимый ущерб. Выяснить, кто за это отвечает, невозможно.

Никто не контролирует изготовление вейпов ни на одном этапе. Если кто-то намеренно решит устроить диверсию и продать ядовитую продукцию, отличить его от относительно "добросовестного" продавца будет почти невозможно: весь рынок работает почти полностью в тени.

Показательный пример – продажа веществ, похожих на наркотические, под видом "вейпа".

Так, один интернет-магазин предлагает картриджи с каннабисом TAC. На сайте утверждают: "Формула не содержит запрещённых веществ таких как (HHC и Δ9‑ТГК) и оптимизирована для сбалансированного, контролируемого эффекта не хуже, чем от ТГК".

Сайт магазина частично русскоязычный. Так же, как и его страница в Instagram. А ссылка в Telegram ведёт к "Полине менеджеру магазина".

Информации о владельцах магазина нет, как и о происхождении товара. Единственный указанный физический адрес почему-то находится в Чехии. При этом на сайте много заверений, что товар не является наркотическим. Похоже, владельцы магазина всячески пытаются доказать, что работают легально.

Но если всё законно, почему о магазине нет никакой информации? Почему владельцы ресурса скрываются? Не прикрывают ли их громкие заявления о "чистоте" торговлю настоящими наркотиками? Если у продавцов есть большие объёмы якобы легальных веществ с каннабисом, вполне вероятно, что они могут продавать и "курилки" с "наркотическим" веществом.

О таких случаях сообщают и правоохранители. В конце сентября Управление СБУ в Ивано-Франковской области рассказало о задержании "17 участников межрегиональной сети наркоторговцев, которые продавали наркотики по всей территории Украины".

"Злоумышленники принимали заказы онлайн и продавали товар через собственные торговые заведения или отправляли почтой... "Клиенты" могли заказать через сайт кофейни POD-системы с экстрактом каннабиса, который содержал наркотический тетрагидроканнабинол (ТГК)", – рассказали правоохранители.

Отравления и "промышленные" партии за копейки для каждого

Сама по себе онлайн-торговля не является незаконной. Украинское законодательство разрешает продавать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним онлайн, но предъявляет к лицензированным продавцам специальные требования. В частности, они должны сообщать адреса сайтов, через которые торгуют.

Легальный интернет-магазин не находится в "серой зоне": он должен соблюдать те же правила лицензирования и контроля, что и физическая точка продаж. Проблемы начинаются, когда за цифровой витриной нет соответствующей лицензии, надлежащей маркировки товара или понятной связи между покупателем и юридически ответственным продавцом. Ведь:

В интернете покупателям сложнее проверить происхождение товара , наличие у продавца необходимой лицензии и соответствие продукции установленным требованиям.

, наличие у продавца необходимой лицензии и соответствие продукции установленным требованиям. Анонимные страницы в соцсетях, продажи через мессенджеры и сайты без данных о продавце могут использоваться для торговли нелегальной продукцией и уклонения от государственного контроля.

В таких случаях возникают проблемы с законом и риски для покупателей. Если товар окажется некачественным или незаконным, найти продавца и привлечь его к ответственности будет сложнее.

Это не просто предположение. В Кременчуге подросток попал в реанимацию после курения "электронки". Недавно 14-летнюю девочку госпитализировали из-за курения вейпа. Это произошло уже во второй раз.

"Без внешних раздражителей, то есть курения электронных сигарет, такой реакции могло бы и не быть. Однако на фоне курения у неё очень быстро развиваются признаки дыхательной недостаточности", – сообщали тогда СМИ.

Чтобы контролировать онлайн-продажи, нужно проверять лицензии и соблюдение правил торговли, а покупателям объяснять, как отличить легального продавца от нелегального.

Продавцы должны обязательно проверять и возраст покупателей. Несовершеннолетние без особых препятствий покупают "самозамесы" в обычных магазинах (подробнее – по ссылке). В интернете же, похоже, правил вообще нет.

Более того, несовершеннолетние могут закупать товар почти промышленными партиями – и за копейки. Один Telegram-ресурс предлагает 200 единиц жидкости по 60 грн за штуку. Розничная цена в магазинах превышает 300 грн, поэтому такое предложение может побудить подростков начать опасный "бизнес" – например, продавать "курилки" в школе. Так когда-то продавали обычные сигареты.

Это уже вопрос к правоохранителям. Если подростки могут найти такие магазины, что мешает сделать это правоохранителям? Почему они до сих пор этого не сделали? Получается, что у них "под носом" происходят вопиющие нарушения, а реакции нет.

Как выглядят вейп-магазины в Instagram и Telegram

Покупка вейпов онлайн существенно отличается от приобретения в физическом магазине:

В обычной точке продаж покупатель по крайней мере может установить личность продавца, проверить упаковку, маркировку и документы на товар и, в зависимости от ситуации, получить расчётный документ.

При онлайн-продаже нелегальной продукции таких возможностей часто нет: страницу или бота могут удалить, переименовать или просто закрыть после продажи.

OBOZ.UA проверил несколько Instagram-ресурсов, которые продают вейпы. Прежде всего бросается в глаза яркое оформление. Фото и видео выдержаны в мягких или холодных, но всегда стильных цветах. Всё это выглядит привлекательно и, главное, затягивает. Особенно молодую аудиторию, которая начинает курить вейпы с раннего возраста. Подробнее о том, как и почему подростки начинают курить "курилки", мы писали в предыдущем материале.

Вторая заметная черта – много информации. Фактически все каналы подробно объясняют разные вещи: от выбора POD-системы до мест, где можно и нельзя курить.

При этом на страницах магазинов нет упоминаний о вреде курения вейпов. Зато там много видео, где люди курят и чувствуют себя счастливыми, и шуток вроде: с вейпом весело, без него – грустно.

Третья черта – отсутствие официальных данных о тех, кто стоит за виртуальным магазином. Нет и информации о производителе или происхождении товара.

Если у покупателя возникнут проблемы с "куревом", найти ответственного за продажу будет крайне сложно. Схема непрозрачна: продавец остаётся в тени, а все риски берёт на себя покупатель. Например, он может отравиться парами неизвестной жидкости или аккумулятор может загореться.

Telegram-каналы, которые также проверил OBOZ.UA, гораздо проще. Платформа не даёт им таких возможностей для оформления, поэтому они менее яркие, содержат меньше информации и ориентированы на прямые продажи.

Но общее с "Instagram-магазинами" у них одно – полная анонимность. Многие каналы даже не общаются с покупателями напрямую: заказать "курилку" или что-то уточнить можно только через бота. Информации о товаре, конечно, тоже нет.

В Instagram и Telegram вейпы продают похожим образом: за привлекательным оформлением и удобным заказом скрывается непрозрачность. Instagram-магазины привлекают ярким контентом, советами, которые на первый взгляд кажутся полезными, и позитивным образом курения. Telegram-каналы делают ставку на быстрые продажи.

Ни те, ни другие не спешат раскрывать данные о продавцах и производителях, составе продукции или напоминать о рисках для здоровья. Покупатель получает товар неизвестного происхождения и рискует остаться один на один с последствиями его использования, не зная, кто за них отвечает.

Что в "посылке с вейпом"

Мы решили не ограничиваться обзором интернет-магазинов вейпов и жидкостей. Поэтому купили "самозамес" и проверили, что получают покупатели.

Заказ оформили на сайте Opal Vape Shop. Специально магазин не выбирали – просто нажали первую попавшуюся ссылку в "Гугле".

Посылка пришла быстро, на следующий день. Внутри был обычный набор:

Капсула с ароматизатором. На ней – логотип, название, состав на украинском языке и правила использования. Акцизной марки нет – только наклейка, вероятно, распечатанная на домашнем принтере и стилизованная под штрихкод. Данных о производителе тоже нет.

На глицерине нет наклейки, как и информации о производителе. На этикетке указаны состав на украинском языке, рекомендации по хранению, дата изготовления и полноценный штрихкод. По нему можно определить страну происхождения продукта – Парагвай. На этом доступная информация фактически исчерпывается : в глобальных открытых каталогах мы не нашли название товара, публично связанное с этим штрихкодом.

: в глобальных открытых каталогах мы не нашли название товара, публично связанное с этим штрихкодом. На бустере – именно так после законодательного "закручивания гаек" стали называть никотин – указаны только состав, конечная дата употребления, предупреждение "не глотать" и рекомендация не употреблять продукт аллергикам и беременным. Информации о производителе, конечно, нет.

На коробке, в которую упаковали товар, указаны только условия хранения "самозамеса", предупреждения, срок "употребить до" и штрихкод. Он указывает на Парагвай как страну-производителя, но больше ничего выяснить не удалось. На коробке обещают инструкцию по применению смеси, однако её нет. Нет и данных о производителе и импортёре.

Из чека мы узнали, что деньги за "самозамес" получил ФЛП Салитринский Максим Орестович. Согласно данным системы YouControl, такой ФЛП действительно существует:

зарегистрирован в июле 2023 года;

место регистрации – Тернополь. Этот же город указан на сайте Opal Vape Shop;

основной вид деятельности – "розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть интернет";

Салитринскому Максиму Орестовичу сейчас 23 года;

по данным Getcontact, указанный номер телефона имеет метку "Картридж" и отмечен как спам. При этом ни номер, ни адрес электронной почты не совпадают с контактами на сайте магазина.

О чём это может свидетельствовать? По крайней мере о том, что кто угодно и в любом возрасте может бесконтрольно купить в интернете партию жидкостей для курения, а затем так же бесконтрольно продавать их желающим. Отдельный вопрос – не прикрывает ли этот ФЛП более серьёзных "рыб", которые могут продавать таким образом не только вейпы, но и гораздо более тяжёлые вещества.

Табачный офшор: для легальных – новые ограничения, для теневых – пространство для торговли

Главное в этой истории – "самозамесы" незаконны сами по себе. Похоже, правоохранителям до этого нет дела.

Проблема касается здоровья людей и угрозы того, что государство собственноручно будет стимулировать внутренний "табачный офшор". Пока для легальных сигарет снова повышают акцизную нагрузку, а в отношении никотиновых подушечек предлагают полный запрет, нелегальная продажа "самозамесов" позволяет обходить установленные правила. Получается так:

Легальный бизнес платит налоги и работает с ограничениями.

Его нелегальные конкуренты предлагают покупателям простую схему: вместо готовой жидкости – несколько флаконов, которые нужно смешать самостоятельно.

Закон №3817-IX прямо запрещает розничную продажу сырья для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотина – отдельно или в наборах. Поэтому объяснение "это только компоненты, покупатель смешает их дома" само по себе не освобождает продавца от ответственности.

Кто должен реагировать на нарушения? Сейчас ответственность распределена между несколькими органами. Похоже, это одна из причин коллективного бездействия.

Но вопросов к государственным органам немало:

К Государственной налоговой службе – по поводу лицензий, уплаты акциза, фискализации продаж и проверок торговли запрещённым сырьём. Выясняют ли налоговики, что именно продают под видом компонентов? Налагают ли санкции, когда проверки подтверждают нарушения?

– по поводу лицензий, уплаты акциза, фискализации продаж и проверок торговли запрещённым сырьём. Выясняют ли налоговики, что именно продают под видом компонентов? Налагают ли санкции, когда проверки подтверждают нарушения? К Госпродпотребслужбе – по поводу состава и маркировки продукции, упаковки и правил продажи потребителям. Покупатель должен получать достоверную информацию о товаре, а продавец – соблюдать установленные ограничения.

– по поводу состава и маркировки продукции, упаковки и правил продажи потребителям. Покупатель должен получать достоверную информацию о товаре, а продавец – соблюдать установленные ограничения. К Национальной полиции – по поводу реагирования на задокументированные правонарушения и расследования эпизодов, относящихся к её компетенции. Материалы журналистских проверок должны получать конкретную процессуальную оценку.

– по поводу реагирования на задокументированные правонарушения и расследования эпизодов, относящихся к её компетенции. Материалы журналистских проверок должны получать конкретную процессуальную оценку. К Бюро экономической безопасности – по поводу организаторов и финансовой стороны рынка. Кто поставляет никотиновое сырьё? Как его ввозят и учитывают? Есть ли признаки незаконного производства и уклонения от уплаты налогов? Кто получает основную прибыль?

– по поводу организаторов и финансовой стороны рынка. Кто поставляет никотиновое сырьё? Как его ввозят и учитывают? Есть ли признаки незаконного производства и уклонения от уплаты налогов? Кто получает основную прибыль? К народным депутатам – если практика выявляет неоднозначности в определении сырья или доказывании нарушений, их нужно устранить.

Прежде чем вводить новые ограничения, парламент должен потребовать отчёт от ответственных органов. Сколько нарушений они выявили? Какие санкции применили? Остановили ли поставщиков? Борьба с нелегальным рынком не должна заканчиваться проверкой продавца за прилавком. Нужно проследить всю цепочку: от ввоза и распределения сырья до изготовления жидкостей, розничной продажи и движения средств.

Пока эта цепочка работает, новые ограничения для легального рынка будут лишь усиливать преимущества теневого. А внутренний "табачный офшор" и дальше будет зарабатывать на разрыве между строгими законами и слабым контролем за их исполнением.