Освободите коридор от лишнего за один вечер: три группы вещей, которым не место у двери

Для узкого коридора подойдет закрытая тумба глубиной около 17–18 см, а часть вещей можно перенести на стену

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осенью прихожая быстро заполняется объемными куртками, ботинками и мокрыми зонтами. Освободить для них место можно без ремонта: убрать несезонные вещи и обустроить отдельное место для сушки.

Читайте также: "Больше не выбросите ни одной: как коробки из-под обуви помогут дома".

Издание urzadzamy.pl советует начать с трех групп: летних аксессуаров, запасной обуви и предметов без постоянного места. Именно они занимают полки и участок у двери, необходимые для повседневных осенних вещей.

Какие вещи перенести из прихожей

Сначала уберите легкие куртки, сандалии, кеды, пляжные сумки, кепки и другие летние аксессуары. Их можно перенести на верхние полки, сложить в сезонную корзину или убрать в другой шкаф. Рядом оставьте только то, чем будете пользоваться в ближайшие недели.

Вторая группа – обувь, которая стоит "на всякий случай", но не нужна каждый день. Третья – пакеты, почта, вещи, которые нужно передать другим, спортивные мелочи и сумки, которые ненадолго оставляют у входа. Для них нужно определить постоянное место, чтобы они не скапливались у двери.

Пакетам, почте и вещам, которые нужно передать, стоит определить постоянное место Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Где сушить мокрую обувь и зонты

Зону у входа удобно обустроить последовательно: перед дверью оставить коврик для очистки подошв, внутри положить влагопоглощающий коврик, а рядом поставить низкий поддон для обуви. Он будет собирать воду и грязь, которые иначе попадали бы на пол и разносились по квартире.

Для зонтов подойдет подставка с поддоном. После дождя зонт лучше сушить раскрытым в проветриваемом месте, не прислоняя к радиатору. Сразу убирать его в шкаф или мокрый чехол не следует.

Поддоны собирают воду с ботинок и зонтов, не давая ей растекаться по полу Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Куртки и ботинки также должны высохнуть, прежде чем попасть в закрытый шкаф. Иначе влага будет оставаться в материале и попадать внутрь мебели. Пролитую воду нужно регулярно вытирать, а коврики и пол должны высыхать в течение суток.

Как обустроить узкий коридор и защитить пол

В небольшой прихожей неглубокая закрытая обувница скроет разные пары обуви и оставит удобный проход. Ее поверхность можно использовать для ключей и мелочей, а на стене разместить несколько крючков. Скамья уместна только там, где для нее есть место; открытые полки лучше не перегружать.

Крепления для крючков нужно выбирать с учетом веса осенних курток и сумок. Надежность зависит от материала стены и способа монтажа, а не только от самой вешалки.

Коврик выбирайте в соответствии с напольным покрытием. На дереве нельзя оставлять воду, а подстилка должна позволять поверхности просыхать. Для винила или LVP следует избегать резиновой или латексной основы: она способна вызвать стойкое изменение цвета покрытия.

Надежность крючков зависит от материала стены и способа монтажа Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", полтавский сапожник Николай Фокин предостерег от сушки зонтов возле батарей, обогревателей или под прямыми солнечными лучами, потому что ткань испортится, а цвет выгорит.