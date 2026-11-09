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Сильно похудели, а жена начала терять зубы: как в тюрьме живут Мадуро и его жена

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Николас Мадуро и его жена уже почти год находятся под стражей в США Новость обновлена 09 ноября 2026, 17:05
Николас Мадуро и его жена уже почти год находятся под стражей в США. Фото Коллаж "Телеграфа"

Судебное разбирательство по делу Мадуро назначено на июнь 2027 года.

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Бывший лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, после задержания в начале года, содержатся в американских тюрьмах. За это время оба сильно похудели и имеют проблемы со здоровьем, однако это не мешает экс-диктатору проводить большую часть времени за чтением религиозных и философских текстов, включая Библию и Коран.

В целом интерес к теологии, который был заметен у Мадуро и до его задержания, усилился во время заключения. Об этом говорится в расследовании New York Times.

Издание отмечает, что бывший президент Венесуэлы, которому 63 года, начал часто встречаться с тюремными капелланами, в частности с католическим священником и раввином.

Примечательно, что Мадуро ранее публично заявлял о своем сефардском еврейском происхождении, описывая своих предков как иммигрантов с Нидерландских Антильских островов в Венесуэлу. Однако близкие ему люди сообщили журналистам, что до ареста он никогда не проявлял интереса к иудаизму.

Также издание сообщило, что физическое состояние Мадуро ухудшилось. Из-за низкого качества тюремной еды он стремительно теряет вес. Отмечается, что бывший президент Венесуэлы "заметно похудел и жалуется на еду в последние месяцы".

Мадуро находится в столичном следственном изоляторе Бруклина, где ранее содержались другие известные заключенные, в частности Шон Комбс, Сэм Бэнкман-Фрид и Луиджи Манджоне. Это учреждение, рассчитанное примерно на 1300 заключенных, годами сталкивалось с проблемами, связанными с насилием между заключенными и нехваткой персонала.

Николас Мадуро находится в тюрьме в Нью-Йорке
Николас Мадуро находится в тюрьме в Нью-Йорке. Фото: Николас Мадуро/Х

В каких условиях содержится жена Мадуро

Состояние 70-летней Силии Флорес описывается как более нестабильное. Согласно судебным документам, жена диктатора потеряла около 11 килограммов и два зуба. Врачи также назначили ей нитроглицерин от боли в груди.

Флорес провела три месяца в одиночной камере и пострадала от перцового газа, который применяли, чтобы разогнать драку между заключенными. Ее адвокаты считают, что в июле она могла перенести легкий сердечный приступ, хотя официального медицинского подтверждения этому нет. Также указано, что она спит от трех до четырех часов в сутки.

Мадуро и Флорес вместе более 20 лет
Мадуро и Флорес вместе более 20 лет

Как известно, Мадуро и Флорес, среди прочего, предъявлены обвинения в сговоре с целью наркоторроризма и торговле кокаином, и они не признали себя виновными. Судебное разбирательство по их делу запланировано на июнь 2027 года.

После ареста бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро начал изучать религию
После ареста бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро начал изучать религию. Фото: Винсент Албан/The New York Times

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Николаса Мадуро и как она выглядит.

Теги:
#Арест #Венесуэла #Тюрьма #Николас Мадуро #Сисилио Флорес