Сильно похудели, а жена начала терять зубы: как в тюрьме живут Мадуро и его жена

Судебное разбирательство по делу Мадуро назначено на июнь 2027 года.

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Бывший лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, после задержания в начале года, содержатся в американских тюрьмах. За это время оба сильно похудели и имеют проблемы со здоровьем, однако это не мешает экс-диктатору проводить большую часть времени за чтением религиозных и философских текстов, включая Библию и Коран.

В целом интерес к теологии, который был заметен у Мадуро и до его задержания, усилился во время заключения. Об этом говорится в расследовании New York Times.

Издание отмечает, что бывший президент Венесуэлы, которому 63 года, начал часто встречаться с тюремными капелланами, в частности с католическим священником и раввином.

Примечательно, что Мадуро ранее публично заявлял о своем сефардском еврейском происхождении, описывая своих предков как иммигрантов с Нидерландских Антильских островов в Венесуэлу. Однако близкие ему люди сообщили журналистам, что до ареста он никогда не проявлял интереса к иудаизму.

Также издание сообщило, что физическое состояние Мадуро ухудшилось. Из-за низкого качества тюремной еды он стремительно теряет вес. Отмечается, что бывший президент Венесуэлы "заметно похудел и жалуется на еду в последние месяцы".

Мадуро находится в столичном следственном изоляторе Бруклина, где ранее содержались другие известные заключенные, в частности Шон Комбс, Сэм Бэнкман-Фрид и Луиджи Манджоне. Это учреждение, рассчитанное примерно на 1300 заключенных, годами сталкивалось с проблемами, связанными с насилием между заключенными и нехваткой персонала.

Николас Мадуро находится в тюрьме в Нью-Йорке. Фото: Николас Мадуро/Х

В каких условиях содержится жена Мадуро

Состояние 70-летней Силии Флорес описывается как более нестабильное. Согласно судебным документам, жена диктатора потеряла около 11 килограммов и два зуба. Врачи также назначили ей нитроглицерин от боли в груди.

Флорес провела три месяца в одиночной камере и пострадала от перцового газа, который применяли, чтобы разогнать драку между заключенными. Ее адвокаты считают, что в июле она могла перенести легкий сердечный приступ, хотя официального медицинского подтверждения этому нет. Также указано, что она спит от трех до четырех часов в сутки.

Мадуро и Флорес вместе более 20 лет

Как известно, Мадуро и Флорес, среди прочего, предъявлены обвинения в сговоре с целью наркоторроризма и торговле кокаином, и они не признали себя виновными. Судебное разбирательство по их делу запланировано на июнь 2027 года.

После ареста бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро начал изучать религию. Фото: Винсент Албан/The New York Times

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Николаса Мадуро и как она выглядит.