Киев рискует разделиться на две части: в Раде назвали худший сценарий

Для замены обесточенных трамваев и троллейбусов предлагают провести инвентаризацию транспорта, способного работать без электричества

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Левый и правый берега Киева рискуют оказаться двумя условно отдельными городами на фоне ударов по мостам и перебоев с транспортом. По оценке народного депутата Владимира Крейденко, ключевой вопрос – организация работы столичных властей и министерства.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Киев разделится пополам? В Раде оценили риск сценария и дали прогноз по мостам".

Крейденко подчеркнул, что метро остается основной транспортной артерией между берегами, а дополнительные автобусы и рейсы Kyiv City Express не обеспечат перевозку достаточного количества пассажиров.

При каких условиях Киев разделится на два берега

"Все же запасы устойчивости мостов у нас еще есть. Здесь главный вопрос – организация работы. Если работы не будет со стороны Киева и его руководителей и со стороны министерства, то, в принципе, Киев может разделиться на две части. Но это такой негативный сценарий, который я точно не хочу, чтобы свершился и был реализован врагом", – сказал Владимир Крейденко.

Чтобы избежать транспортного коллапса после попаданий, депутат предлагает создать постоянно действующие оперативные экспертные группы. Их задача – выезжать на поврежденные объекты, оценивать последствия ударов и сообщать жителям, сколько времени потребуется на восстановление дорожного покрытия или усиление опор.

Владимир Крейденко

Какую информацию о мостах должны получать киевляне

По замыслу Крейденко, специалисты должны сразу объяснять, какой транспорт сможет пользоваться переправой: легковые автомобили, грузовики либо машины с ограничением массы, например до 10 тонн. Вместе с этим людям нужны прогнозы открытия движения – через несколько часов, два дня или неделю, чтобы заранее выбирать маршрут на работу и обратно.

Такие экспертные группы, по словам депутата, до сих пор не созданы. Он также заявил об отсутствии информации о сроках полноценного запуска Северного и Южного мостов и о том, кому разрешат по ним ехать.

Предложенные экспертные группы должны оценивать повреждения и объяснять сроки восстановления движения Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"А сейчас у нас происходит хаотическая организация дорожного движения. Мне кажется, городские власти самоустранились, и информации от них очень мало относительно того, как людям добираться на работу. Киевляне сами должны понять, что работает, что не работает, какие маршруты организованы, где они попадут в пробки", – сказал Владимир Крейденко.

Что делать при остановке электротранспорта

Еще один риск связан с длительным обесточиванием метро, трамваев и троллейбусов. Крейденко напомнил, что общественный транспорт уже останавливается на час-два, пока восстанавливают электроснабжение, и связал дальнейшую ситуацию с действиями врага и возможностью защитить сети.

"Не хочется верить в то, что враг сможет достичь этих целей и полностью обесточить на день-два наш электротранспорт, но как минимум у местных властей должны быть какие-то пути выхода и нужно прогнозировать эту ситуацию", – сказал Владимир Крейденко.

В качестве подготовки депутат предложил провести максимальную инвентаризацию транспортных средств, которые работают без электричества. Такой транспорт должен замещать остановившиеся электрические маршруты.

Для разгрузки мостов Крейденко также предлагал челночные автобусные перевозки: забирать пассажиров на последней остановке перед переправой и высаживать на первой после нее, где они пересаживались бы на другие маршруты. На самих мостах он считает необходимым выделить отдельную полосу для общественного транспорта и экстренных служб, закрытую для частных легковых автомобилей. По его словам, реализации этих предложений он не увидел.

Как сообщал "Телеграф", из центрального бюджета на понтонные переправы выделят 1 млрд 200 млн грн.