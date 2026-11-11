Хороший выбор или колхоз? Какие часы носит скандальный чиновник с крокодилом (фото)

Общая стоимость двух его хронометров — более 6 млн гривен

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Фигурант расследования хищения средств на защитных сооружениях энергообъектов Киевской области Владислав Соколов носит часы, стоимость которых превышает 100 тысяч евро. Скандальный бизнесмен из Днепра, которого теперь называют "человек с крокодилом", не только устроил из своего жилья икону безвкусицы "за все деньги мира", но и выбирает аксессуары, которые "кричат" о его статусе.

О часах Владислава Соколова "Телеграфу" рассказал блогер cats_and_watches, спросив у украинцев: "Как думаете, хороший выбор или колхоз?" Бизнесмен "засветил" двое часов: Audemars Piguet Royal Oak Offshore с бриллиантовым безелем и золотой Patek Philippe 5070, общей стоимостью около 6 632 890 гривен.

"Влад Соколов, конечно же, под стать своему пентхаусу выбрал часы в стиле дорого-богато… Обе модели уже старенькие (выпускались до 2010 года), но вместе стоят более €130.000", — отметил специалист.

Audemars Piguet с бриллиантами

Audemars Piguet Royal Oak Offshore с бриллиантовым безелем – большой наручный хронограф, который выпускался до 2010 года. Ювелирное исполнение этой линейки совмещало стальной корпус с драгоценными камнями и белым золотом.

Безель часов (кольцевидная деталь корпуса) изготовлен из 18-каратного белого золота: в нем закреплено 16 бриллиантов и 16 сапфиров багетной огранки. Кроме функции хронографа, у часов есть индикация даты.

Золотой Patek Philippe

Patek Philippe представила хронограф 5070 в 1998 году, сначала – только в желтом золоте. Потом появились версии из белого и розового золота и платины, а производство линейки завершилось в 2010 году.

Источником вдохновения для дизайна 5070 был исторический сплит-хронограф 2512, хранящийся в музее Patek Philippe. Варианты из розового и белого золота с серебристыми циферблатами выпускали примерно в 2003-2007 годах.

Внутри установили механизм CH 27-70 с ручным заводом на базе Lemania 2310. На циферблате размещены два вспомогательных счетчика и тахиметрическая шкала, а корпус имеет характерный многоступенчатый безель.

Что известно о Владиславе Соколове

Бизнесмен из Днепра стал фигурантом расследования хищения средств на защитных сооружениях энергообъектов Киевской области. По предварительным подсчетам следствия, завышение стоимости материалов могло достигнуть 20,8 млн. грн. В ходе обысков следователи увидели "царские" интерьеры Соколова — с позолотой, мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, крытым бассейном, террариумом с настоящим крокодилом и Rolls-Royce.

Владислав Соколов окружает себя показной роскошью

Соколов родился в Луганске, жил и работал в Днепре, торговал металлопродукцией и в 2015 году являлся коммерческим директором торгового дома "Металлург". 47-летний мужчина также является членом Федерации бодибилдинга Днепропетровской области, мастером спорта и двукратным чемпионом Украины по боксу.

Владислав Соколов поразил украинцев дорогой безвкусицей

Бизнесмена связывают с компаниями "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые снабжали металлопродукцией подрядчиков на строительстве защиты энергообъектов. Общая стоимость 25 государственных строительных контрактов составляет 1,89 млрд. грн.; по версии следствия реальный контроль над предприятиями может принадлежать Соколову.

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