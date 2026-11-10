Фото с обысков на Киевщине стали мемом: 5 ошибок, которые превратили интерьер в "Пшонка-стайл"

Масштабные росписи с античными городами и кораблями создают скорее атмосферу аквапарка 90-х, чем дворца

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Активист и волонтер Сергей Стерненко показал фото с обысков у фигурантов дела о хищении бюджетных средств на строительстве защиты энергообъектов в Киевской области. Интерьеры поражают показной роскошью и безвкусицей.

"Телеграф" разбирался, какие ошибки в дизайне делают интерьер, в который вложены огромные средства, "иконой" отсутствия вкуса. Выделили пять основных элементов этой эстетической катастрофы.

"Вместо саркофагов на подстанциях у компании, получившей средства на это, появились "царские" интерьеры с позолотой, мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, крытый бассейн, террариум с настоящим (!) крокодилом и Rolls-Royce", — написал Стерненко.

Дорогой декор не гарантирует изысканный интерьер. Когда позолота, зеркала, росписи и причудливые скульптуры соревнуются за внимание, жилье теряет уют и становится похожим на театральную декорацию. Бросается в глаза желание подчеркнуть статус через избыток отделки вместо пропорций, сдержанности и качества материалов.

Ненастоящая классика и настенные иллюзии

Первая ошибка – перенасыщение гипертрофированной "классикой". Античные колонны посреди обычной комнаты, тяжелая позолота, потолочная лепнина и узорчатые обои "под бархат" создают эффект бутафории. Особенно отчетливо это заметно, когда элементы дворцового барокко или рококо пытаются втиснуть в пространство: декор начинает преобладать над самой архитектурой.

Вторая ошибка – псевдохудожественные росписи и иллюзии. Древнегреческие города на стенах, корабли у бассейна и фрески на потолке гостиной придают еще один слой декоративной перегруженности. Такое оформление выглядит устаревшим и зрительно удешевляет помещение. Вместо желаемого дворцового настроения возникает ассоциация с провинциальным рестораном.

Помещение похоже на музей. Фото: t.me/ssternenko

Росписи на стене выглядят недорого. Фото: t.me/ssternenko

Зеркала, черный глянец и "звездное небо"

Третья ошибка – избыток зеркальных и темных глянцевых поверхностей. Черный глянец, темный мрамор, зеркальные стены и подсветка "звездное небо", собранные вместе, превращают санузел или комнату в подобие мрачного ночного клуба. Каждая поверхность отражает свет и соседние предметы, умножая количество визуальных раздражителей.

Атмосфера ночной клуб. Фото: t.me/ssternenko

В зеркальных коридорах со светодиодными лентами этот эффект усиливается: отражения накладываются друг на друга и дезориентируют. Причудливая черная сантехника придает зрелищности, но вся композиция работает как аттракцион. Домашнее пространство уступает место декорации, в которой трудно ощутить покой.

Античные мотивы рядом с гротескным декором

Четвертая ошибка – сочетание декоративных элементов, противоречащих друг другу. Бюст в балаклавах среди античных мотивов или крокодилов как центральный образ бассейна создают ощущение абсурдной смеси. Экзотичность такого оформления привлекает внимание, однако не делает интерьер цельным.

Крокодил украшает бассейн. Фото: t.me/ssternenko

Удивительные скульптуры. Фото: t.me/ssternenko

Когда каждый предмет претендует на роль главного, между ними начинается борьба. Античность, провокационный арт и необычный декор бассейна тянут пространство в разные стороны. Искусство, дополняющее архитектуру, не нуждается в таком соревновании: его присутствие имеет смысл в общей композиции, а не только как повод удивить гостей.

Личный портрет в дворцовой раме

Пятая ошибка – демонстративное самолюбование в оформлении портретов. Большое изображение владельца в массивной позолоченной раме с барочными узорами перетягивает внимание из комнаты ее хозяина. На фоне золотой лепки такой портрет становится знаком показного самовозвеличивания.

Вероятно, портрет владельца этого "дворца". Фото: t.me/ssternenko

Само сочетание масштаба, пышной рамы и насыщенного убранства создает комический эффект "дворцовой картины". Вместо изысканного личного акцента выходит демонстрация собственной значимости, усиленная каждым завитком позолоты.

Отметим, компании, фото из обысков которых показал Стерненко, это подрядчики строительства защиты энергообъектов в Киевской области, получившие около 1,8 млрд грн. Деньги поделили между собой участники схемы, написал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Сергей Болвинов.

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