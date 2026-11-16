Ворожка замість антикорупціонерів: Кравченко оприлюднив нові плівки про оточення керівника САП

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Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко оприлюднив записи розмов ворожки з дружиною керівника САП Клименка та її подругою-адвокаткою. На аудіо жінка нібито розповідає, що за картами не бачить загрози оприлюднення цих розмов, викриття протиправних дій чи появи фігуранток у кримінальних провадженнях.

Відповідну публікацію він оприлюднив на Youtube і в Telegram.

"Вона мене питає: "На мене є кримінальне провадження?" Я їй кажу, що карти кажуть — ні. А вона каже, що воно є", — йдеться в одному із фрагментів розмови на записах.

Кравченко нагадав, що раніше обіцяв продовжити цю історію і заявив, що тепер час розкрити нові подробиці. За його словами, замість чергових фільмів про корупцію серед силовиків і гучних звинувачень він вирішив спокійно пояснити зміст оприлюднених матеріалів та звернути увагу на те, що можна побачити й почути на цих записах.

Він наголошує, що це не просто історія про адвокатів, які нібито перетворили свою роботу на "договорняк" із системою. Це, за його словами, факти, коли люди з близького оточення керівника САП, за його посередництва, домовляються з усією антикорупційною екосистемою.

Все це, за словами колишнього генпрокурора, працює за принципом "усі рівні, але є рівніші".

"Саме документи цієї справи були викрадені з Офісу Генпрокурора під час обшуків НАБУ і САП. Саме заради них і проводилися обшуки в ОГП кілька місяців тому. Саме щодо цих злочинів я повідомив про підозри, і саме ці підозри були протиправно прибрані з державного реєстру. Наче їх і не було", — підкреслює він.

При цьому, Кравченко звертає увагу, що сам факт імовірного корупційного злочину, а також підозр у його вчиненні, замовчують абсолютно всі антикорупційні активісти, "наче їх і не було". На його переконання, Україна сьогодні живе в реальності подвійних стандартів.

"Правоохоронці втрачають посади й репутацію тільки для того, щоб антикорупціонери могли тихо реалізовувати свої схеми — і щоб ніхто із силовиків не наважився їх розслідувати", — йдеться у його публікації.

Окремо Кравченко висловив думку, що "гучні медійні серіали" під назвою "Карфаген", за його словами, стали й надалі будуть інструментом відвернення уваги від імовірних корупційних злочинів у керівництві НАБУ та САП, а також у їхньому найближчому оточенні. Водночас ексгенпрокурор вважає, що вони слугують також і способом помсти за ті матеріали, які певні люди дуже не хотіли б бачити оприлюдненими.

Наостанок Кравченко анонсував публікацію нових записів на вівторок, 17 листопада, у яких обіцяє розкрити конкретні епізоди та обставини — щоб кожен міг самостійно оцінити, чи є звʼязок між цими подіями, операцією "Карфаген" та подальшими кримінальними провадженнями.

"Чи знову почуємо, що все — маячня?" — резюмує колишній генпрокурор.