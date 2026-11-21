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Национальное антикоррупционное бюро инициирует уголовное преследование сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", участвовавших в обысках детективов НАБУ в июле прошлого года. Основанием для претензий к спецназовцам стало изъятие 25 тысяч долларов, которое теперь рассматривается как возможное завладение чужим имуществом.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Абсурдность ситуации состоит в том, что бойцам "Альфы" фактически инкриминируют изъятие денег, которое они совершили при исполнении служебных обязанностей в рамках обыска и зафиксировали в соответствующем протоколе. Теперь это процессуальное действие НАБУ использует как основание для уголовного преследования спецназовцев.

Ситуация выглядит как очередной этап ведомственной мести НАБУ за обыски 21 июля 2025 года. Продолжающееся уже более года противостояние правоохранительных органов теперь затрагивает непосредственных исполнителей следственных действий.

Фактически создается опасный прецедент: сотрудников силового подразделения пытаются привлечь к уголовной ответственности за изъятие средств в ходе официального обыска, оформленного процессуальными документами.

Война правоохранительных органов уже дошла до того, что изъятые по протоколу обыска деньги становятся поводом для уголовного преследования тех, кто проводил этот обыск.