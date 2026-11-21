Количество воды, которую сбрасывает клапан, зависит от объема бака и температуры

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Предохранительный клапан бойлера выпускает часть воды, чтобы снизить давление в баке: во время нагревания вода расширяется. Отдельные капли из сливного отверстия в это время – нормальная работа клапана. Если вода подтекает и после завершения нагревания, нужно искать причину.

Производитель водонагревателей Dražice объясняет, что во время нагревания объем воды увеличивается до 3,5%. Если нагреть 120 литров воды и объем увеличится на эти 3,5%, прирост составит примерно 4,2 литра.

Почему в баке растет давление

Когда краны горячей воды закрыты, нагретая вода не может выйти через смесители, а обратный клапан не дает ей уйти обратно в водопровод. В заполненном баке вода занимает все больше места, поэтому давление растет. Когда оно достигает порога срабатывания, предохранительный клапан открывается. Как только давление падает, клапан закрывается.

Dražice приводит в инструкции к бакам косвенного нагрева OKH 100 NTR/HV и OKH 125 NTR/HV другой пример: при полном нагреве примерно до 75 °C объем воды увеличивается примерно на 3% от вместимости бака. Сколько воды фактически выйдет через клапан, зависит от того, какой объем нагревается, насколько повысилась температура и какое давление в водопроводе.

Когда подтекание свидетельствует о проблеме

Посмотрите, откуда и когда появляется вода. При штатном сбросе она выходит из сливного патрубка клапана. Если капли появляются на резьбовом соединении или под корпусом бойлера, источник протечки следует искать отдельно.

Место появления капель помогает отличить штатный сброс воды от негерметичного соединения Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если из сливного патрубка капает даже тогда, когда бойлер не нагревает воду и горячими кранами не пользуются, причиной бывают грязь или отложения в клапане, его неисправность либо слишком высокое давление на входе. При постоянном подтекании Dražice советует вызвать сантехника. При входном давлении выше 4,8 бара производитель рекомендует установить редукционный клапан и снизить давление примерно до 3 бар.

Куда отводить воду из исправного клапана

Teka рекомендует отводить воду из сливного патрубка трубкой в канализацию. Выпуск оставляют открытым: его нельзя заглушать. Согласно рекомендации Dražice, отвод должен идти вниз, быть длиной не более двух метров и оставаться защищенным от замерзания и пережатия.

Чтобы во время нагревания вода не уходила в слив, между бойлером и предохранительным клапаном устанавливают расширительный бак. Он принимает дополнительный объем воды и сдерживает повышение давления. Dražice советует ориентироваться на объем расширительного бака примерно 5% от вместимости водонагревателя.

Как сообщал "Телеграф", нагревать воду в бойлере по расписанию заметно выгоднее, когда между использованиями бывают длительные перерывы, а бак быстро остывает.